В России отменили наказание за мародерство

В России официально разрешили мародерствовать. Правда, отмена наказания касается исключительно мародерства на поле сражения и вещей убитых и раненых.

Как выглядела статься о мародерстве в кодексе РФ ранее и как выглядит сейчас – смотрите ниже.

Масштабы мародерства российский армии в Украине просто поражают. В соцсетях публикуют данные о том, что оккупанты вывозят награбленное машинами. Из домов украинцев выносят абсолютно все – от стиральных машин до нижнего белья.

После выхода уцелевших частей РФ со стороны севера Украины в Беларусь, на почтах начался ажиотаж – оккупанты отправляли награбленное своим семьям в разные страны России.

Запчасти к автомобилям, детские игрушки, ковры, одежда килограммами, украшения, духи и косметика – списки просто бесконечные. Некоторые пользователи, у которых была похищена техника, уже смогли отследить "путешествие" телефонов, наушников и планшетов в России.

Эксперты высказали предположение, что подобные действия российских солдат могут происходить только с согласия вышестоящего руководства. И действительно, чтобы загрузить на грузовик все награбленное, нужно же получить разрешения командира.

И оказалось, что разрешение на мародерство оккупантам дали прямо в уголовном кодексе России. Оказывается, статью №266 просто декриминализовали.

Декриминализация – это отмена ранее действующего криминально-правового запрета, которым поведение определенного вида признается как преступление. И переведение действий из категории преступных в категорию не преступлений.

Статья 266. Мародерство. "Похищение на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых (мародерство)" – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет или смертной казнью. Уголовным кодексом РФ данный состав преступления декриминализован.

Стоит отметить, что данная статья есть только в старой редакции. В более новой редакции уголовного кодекса РФ статьи о мародерстве просто нет. Есть только проекты, которые судя по всему так и не были утверждены.