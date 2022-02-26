Росію відключають від SWIFT, - Кулеба
Фото: Росію відключають від SWIFT (offshoreview.eu)
Росію відключають від системи міжнародних банківських платежів SWIFT.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Офіційне рішення ще не оформлено, але вже почалася технічна підготовка до прийняття рішення і впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії - від Президента України до аташе в українському посольстві", - написав Кулеба.
"Дякую також тисячам людей, зокрема українській діаспорі, які тиснуть на свої уряди для підтримки цього рішення. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім захисникам України", - доповнив він.
Нагадаємо, що Захід готується відключити Росію від SWIFT.