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У Росії дітям почали видавати грамоти з українським тризубом (фото)

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Росія, Четвер 01 вересня 2022 13:16
У Росії дітям почали видавати грамоти з українським тризубом (фото) У Росії почали видавати в садку грамоти з українським тризубом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У дитячому садку в місті Чита, який знаходиться в Росії, дітям видали грамоту з українським тризубом. Помилку помітили тільки після того, як стурбовані батьки почали ставити питання адміністрації навчального закладу.

За що видали дітям грамоту і як вона виглядає - читайте в матеріалі нижче.

За даними місцевого видання "Чита.ру", в дитячому садку провели конкурс "Містер і Міс літо-2022". 30 серпня дітей вирішили нагородити та попросили дітей одягнути красиво. У садочку провели урочистий захід і роздали грамоти дітям і батькам.

"Увечері нам видали грамоти, а там посередині герб України, його прям чітко видно. Спочатку ми не зрозуміли, обурилися тим, що на грамоті незрозуміло яка дата і дитяча група, а ввечері батьки підняли питання, мовляв, "люди, а ви взагалі бачили, що там герб України?" - розповіли батьки.

У Росії дітям почали видавати грамоти з українським тризубом (фото)

Скріншот

З садка почали відразу дзвонити в сім'ї вихованців і просити здати всі грамоти назад. Батькам пообіцяли замінити всі грамоти та видати нові.

Яким чином грамоти з українською державною символікою опинилися в дитячому садку міста Чити в Росії - залишається тільки здогадуватися.

Обуреним батькам вихователі сказали, що вони знайшли бланк грамоти в Інтернеті, завантажили, а потім роздрукували.

До речі, раніше ми розповідали про те, що в одеському ресторані на стіну повісили карту світу без Росії.

А ще розповідали про те, що росіяни в Європі масово "косять" під українців і вчать вітання.

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