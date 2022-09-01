У Росії дітям почали видавати грамоти з українським тризубом (фото)
У дитячому садку в місті Чита, який знаходиться в Росії, дітям видали грамоту з українським тризубом. Помилку помітили тільки після того, як стурбовані батьки почали ставити питання адміністрації навчального закладу.
За що видали дітям грамоту і як вона виглядає - читайте в матеріалі нижче.
За даними місцевого видання "Чита.ру", в дитячому садку провели конкурс "Містер і Міс літо-2022". 30 серпня дітей вирішили нагородити та попросили дітей одягнути красиво. У садочку провели урочистий захід і роздали грамоти дітям і батькам.
"Увечері нам видали грамоти, а там посередині герб України, його прям чітко видно. Спочатку ми не зрозуміли, обурилися тим, що на грамоті незрозуміло яка дата і дитяча група, а ввечері батьки підняли питання, мовляв, "люди, а ви взагалі бачили, що там герб України?" - розповіли батьки.
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З садка почали відразу дзвонити в сім'ї вихованців і просити здати всі грамоти назад. Батькам пообіцяли замінити всі грамоти та видати нові.
Яким чином грамоти з українською державною символікою опинилися в дитячому садку міста Чити в Росії - залишається тільки здогадуватися.
Обуреним батькам вихователі сказали, що вони знайшли бланк грамоти в Інтернеті, завантажили, а потім роздрукували.
До речі, раніше ми розповідали про те, що в одеському ресторані на стіну повісили карту світу без Росії.
А ще розповідали про те, що росіяни в Європі масово "косять" під українців і вчать вітання.