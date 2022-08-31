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В одеському ресторані повісили карту світу без Росії: фото сподобалось мережі

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Одеса, Середа 31 серпня 2022 16:58
В одеському ресторані повісили карту світу без Росії: фото сподобалось мережі В Одесі повісили карту світу без Росії (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в ресторані "Бенедикт" повісили дерев'яну карту світу, де кожна країна - окрема частинка. З загальної картини прибрали тільки Росію.

Про це у Facebook повідомив депутат Одеської міської ради.

Таке рішення працівників закладу припало до душі не тільки відвідувачам, а й користувачам у мережі, які побачили карту.

На фото можна побачити, що тепер гості ресторану можуть їсти свої страви та дивитись на карту без Росії.

На стіні дерев'яні шматочки різних кольорів вказували на ту чи іншу державу, які межують між собою. Така карта, на якій немає РФ, дуже сподобалась українцям.

В одеському ресторані повісили карту світу без Росії: фото сподобалось мережіВ одеському кафе повісили карту світу, на якій немає Росії (facebook.com/peterodua)

У коментарях користувачі жартома пишуть, що якби Росії не було б на мапі Землі, то її б замінив океан.

  • Кудись зникла майбутня українська колонія;
  • Хороше море на сході України;
  • Який красивий сірий океан;
  • Яка гарна карта;
  • Просто не стали позначати бензоколонку, буває.

Окрім того, у коментарях користувачі опублікували фото, на якому показали карту в одному з одеських готелів у 2019 році. Місце, де мала бути Росія, замінили написом "404". Зазначимо, що таке використовують для того, щоб вказати на помилку.

В одеському ресторані повісили карту світу без Росії: фото сподобалось мережіВ Одесі з карти світу забрали Росію (facebook.com/Paul Yergiyev)

Раніше ми повідомляли, що у Туреччині росіянку відмовилися везти шість таксистів.

Також росіянка розплакалась, тому що їй і її родині не дали візу до Німеччини.

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