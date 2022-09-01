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В России детям начали выдавать грамоты с украинским тризубом (фото)

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Россия, Четверг 01 сентября 2022 13:16
В России детям начали выдавать грамоты с украинским тризубом (фото) В России начали выдавать в садике грамоты с украинским тризубом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В детском саду в городе Чита, который находится в России, детям выдали грамоту с украинским тризубом. Ошибку заметили только после того как обеспокоенные родители начали задавать вопросы администрации учебного заведения.

За что выдали детям грамоту и как она выглядит - читайте в материале ниже.

По данным местного издания "Чита.ру", в детском садике провели конкурс "Мистер и мисс лето-2022". 30 августа детей решили наградить и попросили детей одеть красиво. В садике провели торжественное мероприятие и раздали грамоты детям и родителям.

"Вечером нам выдали грамоты, а там посредине герб Украины, его прям отчетливо видно. Сначала мы не поняли, возмутились тем, что на грамоте непонятно какая дата и детская группа, а вечером родители подняли вопрос, мол, "ребята, а вы вообще видели, что там герб Украины?" - рассказали родители.

В России детям начали выдавать грамоты с украинским тризубом (фото)

Скриншот

Из садика начали сразу звонить в семьи воспитанников и просить сдать все грамоты обратно. Родителям пообещали заменить все грамоты и выдать новые.

Каким образом грамоты с украинской государственной символикой оказались в детском саду города Читы в России - остается только догадываться.

Возмущенным родителям воспитатели сказали, что они нашли бланк грамоты в интернете, скачали, а потом распечатали.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в одесском ресторане на стену повесили карту мира без России.

А еще рассказывали о том, что россияне в Европе массово "косят" под украинцев и учат приветствия.

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