Росіяни в ЄС масово "косять" під українців: скуповують обкладинки на паспорт і вчать вітання

Росіяни стали ізгоями у всьому цивілізованому світі й в Європі їм доводиться придумувати різні хитрощі, щоб не стати об'єктом презирства і ненависті. Для цього вони вчаться мімікрувати під українців.

Про один з таких способів розповів на своїй сторінці в Facebook Тарас Березовець.

Виявилося, що на російській версії сайту Aliexpress найпопулярнішим товаром зараз стала обкладинка для українського паспорта з тризубом.

"Хороші" росіяни ховають свої двоголові паспорти всередині обкладинки з тризубом, видаючи себе за українців. Це все, що потрібно знати про російський великодержавний патріотизм", - підкреслив Березовець.

Виявилося, що фокус з обкладинкою для паспорта не єдиний, який використовують росіяни в Європі. У коментарях до посту українці розповіли й про інші мімікрії.

У 2014 році їхали на вихідні на захід України. По варшавці їхали з українським паспортом, але номери ж московитські. Для них це нормально - прикриватися і натягувати чуже.

Були в червні в Німеччині, то вони вже понавчалися вимовляти: "Добрий вечір" і "Слава Україні "своїми ротяками, але від "Героям Слава!" їх корчить і вони тікають.

"Слава нації" не зможуть, бо там м'яка "ц", поламаються, як на "паляниця".

Я тут в Німеччині жодного разу не чула, щоб росіяни відкрито говорили, що вони вихідці з Росії. Завжди це "я з Алтаю", "я з Казахстану", "та я німець, тут вже 20 років живу".

"Хороші росіяни" просто не знають, що у нас давно ID-карти. А паперовий паспорт вже не модний.

Гидко уявляти, що вони натягують на свої мерзенні папери наш тризуб.

Та й бити будуть по морді, а не за паспортом.

У Нідерландах в одному з центрів соціальної допомоги біженцям з України майже щодня виявляють 3-4 осіб з Росії, які намагаються з підробленими українськими паспортами стати на облік. Про це розповіла дівчина з Херсона Анастасія Дудінова.