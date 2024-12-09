Люди из зон долгожителей назвали завтрак, который поможет дожить до 100 лет

Жители всемирно известных "голубых зон" раскрыли свои секреты более долгой жизни, которая начинается с завтрака. В Греции, Коста-Рике и Японии находятся три из шести чрезвычайных регионов, где местные жители в 10 раз чаще доживают до 100 лет, чем, например, жители США.

Что же выбирают на завтрак долгожители, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Едят на завтрак долгожители

Люди из зон долгожителей сосредотачиваются на продуктах растительного происхождения и приоритете семейного времени за столом. Но завтрак у них очень простой.

Они каждый день съедают миску овсяной каши, которую называют "полным пакетом пользы для здоровья".

К примеру, долгожительница Мардж Джеттон из голубой зоны Лома-Линда, Калифорния каждый день ест овсянку. 100-летняя женщина просыпается рано, занимается интенсивной ходьбой, выпивает шесть стаканов воды перед завтраком, ест овсяную кашу и пьет черносливовый сок.

Одним из самых популярных завтраков для адвентистов у Лома Линда являтся овсяная каша.

Наполняясь сытным цельнозерновым завтраком, адвентисты дают себе полный пакет пользы для здоровья, богатый питательными веществами и фитохимическими веществами и антиоксидантами, предотвращающими заболевания.

Чем так полезна овсяная каша

По словам ученых, преимущества каши в основном происходят от компонента под названием бета-глютен- растворной клетчатки, которая может играть важную роль в снижении риска сердечных заболеваний.

Он достигает этого, потенциально препятствуя организму поглощать холестерин из пищи, одновременно стимулируя иммунную систему и предотвращая инфекции.

"Я бы сказала, что овсяная каша - отличный выбор на завтрак, особенно для тех, кто стремится к долголетию. Это цельное зерно, насыщенное растворимой клетчаткой, которая может помочь поддерживать здоровый уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца", - сообщила исследовательница Хелен.