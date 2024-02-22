Ярослава Магучих стала лицом мирового бренда спортивной одежды (фото)

Ярослава Магучих стала лицом новой коллекции PUMA

Всемирно-известный бренд PUMA представил новую коллекцию технологической одежды для тренировок PUMA FIT. Ее послами стали олимпийские призеры по прыжкам в высоту и плаванию Ярослава Магучих и Михаил Романчук.

Ярослава уже не в первый раз участвует в кампейнах для PUMA, однако эта съемка отличается от других тем, что у девушки есть партнер.

Скриншоты

Стоит отметить, что в прошлом году Михаил и Магучих завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы по соответствующим дисциплинам и сейчас они снова готовятся представить Украину на Олимпийских играх 2024, которые состоятся в Париже.

Ярослава показала несколько спортивных образов в комплектах PUMA, и каждый из них имеет свою особенность. Это дизайн, месседж и цель.

Ярослава Магучих в новой коллекции PUMA (фото: instagram.com/rosya_dp)

В этой фотосессии для бренда Ярослава и Михаил отмечают, как важны ежедневные тренировки и технологическая экипировка для достижения высоких спортивных целей.

Через историю взлетов и падений показан путь героев к Олимпу и слоган Forever. Faster, который передает сильную связь культур, побед и непреодолимого желания двигаться быстрее.

Ярослава Магучих и Михаил Романчук в новой коллекции PUMA (фото: instagram.com/pumaukraine)

"Создан для стиля, рожден для активности. Puma Fit - твой новый стиль жизни", - пишет Магучих под одним из фото.

Флагманами PUMA FIT стали высокотехнологичные кроссовки. Магучих демонстрирует модель PWR NITRO SQD, а Романчук появляется в кроссовках PWRFRAME TR 3.

Но на одних фотографиях презентация коллекции не остановилась, ведь еще есть тематическое видео Ярославы, где речь идет о крылатых рекордах, сопернице-планке, источнике веры и борьбе до конца.