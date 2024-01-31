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Магучих установила лучший результат сезона в мире

Украина, Среда 31 января 2024 22:20
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Магучих установила лучший результат сезона в мире Фото: украинская спортсменка Ярослава Магучих (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинка Ярослава Магучих уверенной победой открыла 2024-й олимпийский год. Спортсменка получила награду высшей пробы на этапе Мирового легкоатлетического тура "бронзовой" категории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

"Только что действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту получила награду высшей пробы на этапе Мирового легкоатлетического тура "бронзовой" категории - "International Jump Meeting" в Котбусе (Германия), установив при этом рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире - 2.04!", - сообщили в НОК.

Заметим, что этот результат стал повтором третьего лучшего результата в карьере Ярославы.

Ход соревнований

Шесть из семи участниц уже завершили борьбу, тогда как ученица Татьяны Степановой ее еще даже не начинала.

Последней, кто пытался составить конкуренцию 22-летней днепрянке была хозяйка сектора Имке Оннен. Однако все три ее попытки на высоте 1.98 м оказались неудачными, поэтому в зачет пошел результат 1.94.

Магучих вместо этого взялась штурмовать рекорд турнира и лучший результат сезона в мире и со второй попытки добилась успеха - 2.04.

К слову, недавно швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

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