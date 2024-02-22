Ярослава Магучіх стала обличчям світового бренду спортивного одягу (фото)

Українська спортсменка Ярослава Магучіх та її колега Михайло Романчук стали обличчями нової колекції PUMA.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінки бренду та спортсменки.
Всесвітньо відомий бренд PUMA представив нову колекцію технологічного одягу для тренувань PUMA FIT. Її амбасадорами стали олімпійські призери зі стрибків у висоту та плавання Ярослава Магучіх та Михайло Романчук.
Ярослава вже не вперше бере участь у кампейнах для PUMA, проте ця зйомка відрізняється від інших тим, що дівчина має партнера.
Скриншоти
Варто зазначити, що минулого року Михайло та Магучіх здобули золото та бронзу на чемпіонаті Європи у відповідних дисциплінах і зараз вони знову готуються представити Україну на Олімпійських іграх 2024, які відбудуться у Парижі.
Ярослава показала кілька спортивних образів у комплектах PUMA і кожен з них має свою особливість. Це дизайн, меседж та мета.
Ярослава Магучіх у новій колекції PUMA (фото: instagram.com/rosya_dp)
У цій фотосесії для бренду Ярослава та Михайло наголошують на тому, як важливі щоденні тренування та технологічне екіпірування для досягнення високих спортивних цілей.
Через історію злетів і падінь показано шлях героїв до Олімпу та слоган "Forever. Faster", який передає сильний зв’язок культур, перемог та непереборного бажання рухатися швидше.
Ярослава Магучіх та Михайло Романчук у новій колекції PUMA (фото: instagram.com/pumaukraine)
"Створено для стилю, народжено для активності. Puma Fit - твій новий стиль життя", - пише Магучіх під одним з фото.
Флагманами PUMA FIT стали високотехнологічні кросівки. Магучіх демонструє модель PWR NITRO SQD, а Романчук з’являється у кросівках PWRFRAME TR 3.
Але на одних фотографіях презентація колекції не зупинилась, адже ще є тематчне відео Ярослави, де йде мова про крилаті рекорди, суперницю-планку, джерело віри та боротьбу до кінця.
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