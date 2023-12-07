"У вас есть ум?": Ирма Витовская обратилась к тем, кто смотрит российский сериал "Слово пацана"

Ирма Витовская возмущенно обратилась к тем, кто смотрит российский сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Большое количество украинцев не может понять, почему подросткам разрешают смотреть этот бандитский сериал, который не несет в себе никакого хорошего смысла. Напротив, он о жестокости, недовольстве жизнью, безысходности и злобе на весь мир вокруг себя.

Ирма, как человек, который хорошо разбирается в кинематографе и имеет четкую позицию в этой войне, прокомментировала свое отношение по поводу популярности этого сериала. Сначала актриса написала небольшой пост.

"Тут такая штука, наши малолетние тинейджеры залепляют на сериал "Слово пацана" и начинают мечтать о СССР. В телеграмм смотрят и вот лазают по ТикТоку левацкие идеи (в комментариях много о "все поделить", о буржуях и о всякой прекрасной СССР) снова очаровывают поколение. По-моему, вся эта зараза из-за перебрыка, несет такую же опасность, как и оружие. А главное, в маленьких головках почему-то обретает симпатию", - пишет Ирма.

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Но на этих словах Витовская не остановилась, она решила пойти по другому пути и записала возмущенное видео для СБУ и Министерства культуры.

“Хочу обратиться к СБУ, а также обратиться ко всем гражданам, с такой проблемой - сегодня приобрел популярность сериал “Слово пацана” российского производства среди наших подростков. Наши подростки симпатизируют российскому сериалу страны, которая убивает наших детей и всех нас”, - начала свое возмущение актриса.

Далее женщина перешла на более серьезную тему, четко переплетающуюся с войной и этим сериалом.

"Я не понимаю почему в голове не складывается какое-то логическое звено. Но я бы хотела спросить и посмотреть на родителей этих детей. Я бы хотела, особенно, посмотреть на родителей из Западной Украины таких детей, потому что такие тоже есть. И эти все одобрительные эмоциональные симпатии и комментарии, которые мы изучаем по поводу "Возвращаемся в СССР". Так вот, кто не следит за этим контентом, я вам сделаю открытие, дорогие украинцы, таких комментариев очень много, это опасно, так же как и война, это то, что влезает в головы к нашим подросткам и не надо здесь писать, что Украина не сделала достаточно контента, лучше смотрите американский контент или любой другой", - продолжает Ирма.

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Также она сказала, что не понимает эту зависимость от российского контента на втором году войны. Когда мы теряем лучших, тех, кто оберегает спокойствие и сон этих подростков. Когда огромное количество их ровесников лежит в земле разодранные бомбами, уничтожены, вывезены в Россию под пытками, под насилием.

"Я хочу спросить родителей, у вас есть совесть, у вас есть достоинство, у вас есть вообще интеллект проговорить с вашими детьми о войне? Или я тогда не понимаю. Если же вам симпатичная другая страна, то что вы здесь делаете?" - обратилась к родителям Витовска.