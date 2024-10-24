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Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России

Четверг 24 октября 2024 08:15
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Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России Дмитрий Шепелев (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, который имеет белорусское происхождение, в течение многих лет работал на украинском телевидении, в частности сотрудничал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впоследствии стал строить карьеру в стране-террористке России.

Где он сейчас и что говорит о полномасштабном вторжении РФ в Украину - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера Шепелева в Украине

Шепелев родился 1983 году в Минске, Беларусь. Свой путь в телевизионной и журналистской сферах он начал в своей родной стране, где также завершил обучение на факультете журналистики. В 2004 году его пригласили работать на украинский телеканал М1, после чего он переехал в Киев.

На украинских телеканалах провел более пяти лет, а затем, по приглашению Эрнста, начал вести программу на российском "Первом канале". Некоторое время он совмещал работу в обеих странах, но после успеха ведущего на "Евровидении" переехал в Москву.

Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России

Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России

Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России

Дмитрий Шепелев (фото: instagram.com/dmitryshepelev)

Однако в 2011 году Шепелев снова стал появляться на украинском ТВ - вместе с Владимиром Зеленским и Михаилом Галустяном он начал сниматься в новом комедийном шоу "Рассмеши комика". Съемки в Украине он продолжал совмещать с работой в РФ.

Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России

Скриншот

В июне 2014 вел концерт в Крыму, приуроченный к оккупации полуострова. Во время мероприятия он поздравлял зрителей с "величественным событием присоединения", которое, по его словам, "долгожданное для Крыма". В результате этого он был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Как отреагировал на полномасштабное вторжение РФ

24 февраля 2022 года артист выразил "стыд" за Россию и ее полномасштабное вторжение, однако быстро изменил свое мнение ради заработка кровавых рублей.

Такое "переобувание" не осталась незамеченной для россиян, которые тогда требовали от телеканала уволить Шепелева из-за его "осуждения специальной военной операции".

Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России

Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России

Дмитрий Шепелев (фото: instagram.com/dmitryshepelev)

"Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Извините, друзья-украинцы, извините. Только такое не прощают", - эмоционально выдал Дмитрий в день начала большой войны.

В итоге он почти месяц исчез с новостного поля, что вызвало слухи о возможной эмиграции. Однако уже в марте он заявил, что "его дом - там, где работа и семья", имея в виду Россию.

Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России

Дмитрий Шепелев (фото: instagram.com/dmitryshepelev)

Артист избегал обсуждения войны в своих публикациях, но делился "красотой" разных уголков страны-агрессорки, куда путешествовал, а также показывал книги, животных, детей и моменты отдыха.

К концу 2022 года Шепелев пришел к выводу, что работа на кремлевских телеканалах для него не проблема, и начал периодически появляться на экранах.

Съемки нового шоу в Мариуполе

Уже в 2023-м путинист отличился позорным поступком, приехав в разрушенный российскими оккупантами город Мариуполь.

Там он снимал развлекательное шоу о животных "В кругу друзей" для пропагандистского канала "Россия-1". В рамках программы Шепелев рассказывал "о спасении животных из-под обстрелов в городе".

Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России

Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России

Скриншот

Впрочем, российские СМИ сообщают, что Дмитрию недолго пришлось пытаться усидеть на двух стульях сразу.

Судя по телепоказам, в октябре 2024 года Шепелев потерял место ведущего "В кругу друзей". Новые выпуски сейчас ведет другой актер-пропагандист Сергей Друзьяк.

Это касается и других проектов, над которыми работал фанат Путина. Речь идет о подкасте на радио и сети. Первый был посвящен искусственному интеллекту, второй - "Папа дома". Однако оба проекта Шепелева не обновлялись с начала лета.

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