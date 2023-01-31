Стало известно, каким будет логотип Евровидения 2023 в Ливерпуле: яркое видео

Организаторы песенного конкурса "Евровидение 2023" представили атрибутику в Ливерпуле. Для ее создания использовали четыре ярких цвета, а слоганом стали слова: "Объединенные музыкой".

Об этом сообщили на официальной странице Евровидения в Instagram .

Логотип Евровидения 2023

Организаторы показали первые снимки с оформлением шоу, которое пройдет в Ливерпуле от имени Украины. Видео, на котором показывают большой яркий баннер, сняли под песню "Stefania" украинской группы "Kalush Orchestra".

В создании логотипа организаторы использовали четыре цвета: синий, желтый, фиолетовый и розовый. Они изображены в виде сердца, которое остается неизменным символом Евровидения уже много лет.

Пользователи социальных сетей заметили, что визуально логотип напоминает тот, что был в 2017 году, когда Евровидение проходило в Киеве после победы Джамалы.

Официальный слоган конкурса в этом году звучит так: "United by music", что означает "Объединенные музыкой".

Этот слоган в своей речи использовала канадско-украинская дирижер Кэри-Линн Уилсон. Она вспомнила о войне в Украине, сравнив ее с музыкой. В ее аналогии дирижерская палочка - это оружие, которое не убивает, а дарит жизнь и свободу.

Как состоится Евровидение 2023

Мероприятие будет проведено в Ливерпуле на 11-тысячной арене M&S Bank Arena "от имени Украины".

Концертная площадка находится недалеко от конференц-центра и выставочного центра, что удобно для трансфера. Всего за несколько минут ходьбы - несколько отелей, вокзал, неподалеку и аэропорт имени Джона Леннона. Арена находится в бывшем доку на берегу реки Мерси.

31 января состоится прямая трансляция передачи ключей городу Ливерпуля и жеребьевки участников полуфиналов Песенного конкурса Евровидение-2023.

На 67-м песенном конкурсе в Ливерпуле Украину представит группа "TVORCHI" с песней "Heart Of Steel".