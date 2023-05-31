ua ru
Ср, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне украли украинский мультфильм "Мавка" и нагло показывают его в кино (фото)

Новина українською →
Среда 31 мая 2023 08:37
Россияне украли украинский мультфильм "Мавка" и нагло показывают его в кино (фото) Россияне украли мультфильм "Мавка" (кадр из фильма)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский анимационный фильм "Мавка" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей. Очевидно, россияне захотели удивить и свою аудиторию, но ничего нового кроме воровства придумать не смогли. Поэтому просто незаконно показывают "Мавку" в своих городах.

Об этом сообщили на официальной странице ленты в Facebook.

В сообщении говорится, что один из российских кинотеатров незаконно разместил у себя на сайте анонс премьеры от Universal Pictures "Братья Супер Марио в кино" и указал, что он будет показан перед сеансами "Мавки".

Однако авторы мультфильма отмечают, что это незаконно: ни у одного из кинотеатров России нет разрешения на показ ни голливудских блокбастеров, ни украинских фильмов.

"Следовательно "Мавка" стала частью новой схемы теневого проката в России. Они продают билеты на один фильм, но показывают другой и называют это "досеансным обслуживанием". Но анонсы показов нашего фильма - муляж, ведь у страны-террориста нет доступа к нашему мультфильму и тем более прав на его дистрибуцию", - объяснили в представительстве.

Россияне украли украинский мультфильм &quot;Мавка&quot; и нагло показывают его в кино (фото)

Скриншот: facebook.com/MAVKA.MOVIE

Напомним, что в марте 2023 года на украинских экранах появился долгожданный мультфильм "Мавка". Проект создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лісова пісня" и на образах из славянской мифологии.

В Украине "Мавка. Лесная песня" собрала более 100 миллионов гривен. Мультфильм стал успешным украинским фильмом за всю историю Независимости.

Ранее мы рассказывали об украинке, отказавшейся выступать на фестивале в Италии из-за присутствия россиян.

Также писали о россиянке в США, которая написала "Бахмут - наш".

Читайте РБК-Украина в Google News
росіяни фильмы Кинопродукция в Украине