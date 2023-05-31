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Росіяни вкрали український мультфільм "Мавка" та нахабно показують його в кіно (фото)

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Середа 31 травня 2023 08:37
Росіяни вкрали український мультфільм "Мавка" та нахабно показують його в кіно (фото) Росіяни викрали мультфільм "Мавка" (кадр із фільму)
Автор: Юлія Гаюк

Український анімаційний фільм "Мавка" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів. Вочевидь, росіяни захотіли здивувати й свою аудиторію, але нічого нового, крім крадіжки, вигадати не змогли. Тому просто незаконно показують "Мавку" у своїх містах.

Про це повідомили на офіційній сторінці стрічки у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що один із російських кінотеатрів незаконно розмістив у себе на сайті анонс прем'єри від Universal Pictures "Брати Супер Маріо у кіно" і вказав, що він буде показаний перед сеансами "Мавки".

Однак автори мультфільму зазначають, що це незаконно: жоден із кінотеатрів Росії не має дозволу на показ ні голлівудських блокбастерів, ні українських фільмів.

"Відтак "Мавка" стала частиною нової схеми тіньового прокату у Росії. Вони продають квитки на один фільм, та натомість показують інший й називають це "досеансним обслуговуванням". Але анонси показів нашого фільму - муляж, адже у країни-терориста немає доступу до нашого мультфільму і тим більше - прав на його дистрибуцію", - пояснили у представництві.

Росіяни вкрали український мультфільм &quot;Мавка&quot; та нахабно показують його в кіно (фото)

Скриншот: facebook.com/MAVKA.MOVIE

Нагадаємо, що в березні 2023 року на українських екранах з'явився довгоочікуваний мультфільм "Мавка". Проєкт створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та на образах зі слов'янської міфології.

В Україні "Мавка. Лісова пісня" зібрала понад 100 мільйонів гривень. Мультфільм став найуспішнішим українським фільмом за всю історію Незалежності.

Раніше ми розповідали про українку, яка відмовилася виступати на фестивалі в Італії через присутність росіян.

Також писали про росіянку в США, яка написала "Бахмут - наш".

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