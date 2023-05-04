13-летняя украинка отказалась петь на фестивале Санремо из-за участия россиян. Ее поступок поразил всех!

Украинка София Самолюк из Киева отказалась участвовать в международном конкурсе Sanremo Junior 2023 в Италии. Причиной отказа стала исполнитель из России. 13-летняя девочка сказала, что не будет петь на одной сцене с российскими террористами.

Организаторы конкурса украинку не предупредили

Песенный конкурс Sanremo Junior проводится под эгидой международной организации ЮНИСЕФ - детского фонда ООН, который направлен на защиту прав и интересов детей.

О том, что в международном конкурсе будет участвовать участник из России, организаторы не уведомили заранее. Об этом стало известно буквально за несколько часов до начала конкурса.

От России приехал Кирилл Ежов. Его снимок появился на афише среди фотографий остальных участников только 3 мая.

София Самолюк отказалась выступать

Когда украинку объявили ведущие, она сообщила, что не станет выступать на сцене с российскими террористами.

Вместо вокального номера девочка выступила с обращением и указала на недопустимость допуска на международную арену представителей России.

"Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, которые убивают украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину", - заявила София.

"13-летняя девочка из Украины поступила настолько по-взрослому, что я просто не могу не выразить свое уважение и восхищение ее поступком... При этом неприятно поразило то, как растерянно выглядели ведущие, которые даже не смогли прокомментировать этот поступок. Позор организаторам конкурса, которые до сих пор не понимают, что Россия должна быть исключена из каких-либо культурных мероприятий. Россияне сами выбрали свой путь к изоляции, и думать, что дети здесь невиновны, совершенно неправильно. Невиновны те дети, которых эта сама Россия убивает! Уважение Софии! Позор организаторам, допускающим на конкурс представителей государства-террориста", - написала в Facebook Тамара Калиниченко.

"Распирает гордость за наших талантливых деток, воюющих вместе с военными, только на своем фронте! Молодец, Софийка!" - добавила Мария Приходько.

"Мурашки по коже! Сколько достоинства в этой маленькой украинке! Уверена, ее принципиальная позиция является однозначным ответом: мы не простим террористов. Никогда", - прокомментировала видео Юлия Рудяк.

Кто такая София Самолюк

Киевлянка София Самолюк в 2021 году стала победительницей фестиваля Черноморские игры в Скадовске Херсонской области. Она одержала победу в категории "Вокалисты 11-13 лет".

В 2022 году певица получила гран-при детского фестиваля United Kids в Болгарии.

Именно с этой песней София хотела вступить на сцене Sanremo Junior: