В США россиянка написала на гараже "Бахмут - наш": с ней провели "разъяснительную работу"

На видео видно, что женщина на воротах гаража нарисовала российские свастики "Z" и "V" и оставила надпись: "Бахмут наш, спасибо Вагнер".

Однако часть надписи уже россиянка убрала, вероятно, благодаря реакции неравнодушных соседей-украинцев.

На вопрос соседей, зачем женщина это сделала, ответила только упреком: "Вас это так волнует?!".

После этого ей объяснили, что Россия полностью уничтожила Бахмут, но россиянка на это не реагировала и продолжала разбирать свое "творчество".

"Вам в этой стране нет места. Езжайте в Бахмут. Увидите, сколько детей там погибло. Чтобы написать такой месседж, нужно быть полним дебилом", - сказал один из мужчин.

Также ее призвали снять российский флаг.

"Количество трупов россиян в Бахмуте не означает, что это Россия", - сказал мужчина на украинском языке.

A Russian woman living in the U.S. wrote “Bakhmut is ours, thank you Wagner” on her garage in order to upset the Ukrainian neighbors that live on the same street as her.



The Ukrainians tell her “how can you write that after so many children killed?” pic.twitter.com/8oZBHcz3YK