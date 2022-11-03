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Россияне практически уничтожили санаторий, который арендовали в Польше более 30 лет (фото)

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Польща, Четверг 03 ноября 2022 12:54
Россияне практически уничтожили санаторий, который арендовали в Польше более 30 лет (фото) В Польше россияне разрушили санаторий, который арендовали более 30 лет (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Польская служба охраны забрала контроль над помещением санатория на курорте "Скубянка" под Варшавой, которое российское посольство арендовало у Польши с 1980-х годов. Помещение санатория практически уничтожено.

Детали сообщил представитель Гослесагентства Польши Михал Гзовский.

Здание курортного санатория российское посольство арендовало еще в 1980-х годах. Сначала там отдыхали представили посольства СССР, потом - России.

Договор аренды был разорван еще в апреле 2022 года из-за большой задолженности (12 тысяч злотых) и из-за военного вторжения в Украину.

Представители Польши долгое время не могли получить доступ в помещение. Лесная инспекция после разрыва договора неоднократно требовала покинуть помещение, но россияне отказывались. Теперь польская сторона приступила к конфискации своего имущества.

Оказалось, что санаторий практически полностью разрушен - выбиты окна, прогнил пол и обвалена крыша. Сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка помещения.

"Центр полностью опустошен. Россияне разрушили все, даже кабели со стен вырвали", - прокомментировал Михал Гзовский.

Россияне практически уничтожили санаторий, который арендовали в Польше более 30 лет (фото)Россияне практически уничтожили санаторий, который арендовали в Польше более 30 лет (фото)Россияне практически уничтожили санаторий, который арендовали в Польше более 30 лет (фото)

Фото: twitter.com/GzowskiMichal

На базе отдыха "Скубянка" на реке Зегге расположены два отеля, две виллы, восемь коттеджей и административная часть. В феврале Россия перестала оплачивать аренду санатория и Голесагентство Польши расторгло контракт, а также подало в суд на российское посольство.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Польше установят контроль за обучением украинских детей.

А также мы рассказывали о том, что украинка бежала три километра за поездом, который увозил ее детей.

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