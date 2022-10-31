Польша будет следить, ходят ли украинские дети в школу

В Польше Министерство внутренних дел и администрации разработало новый законопроект, предусматривающий проверку посещаемости польских школ украинскими беженцами.

Об этом сообщает информационный портал Польши.

Почему планируется проверка?

По состоянию на август 2022 г. в Польше временно находятся более трех миллионов украинцев, среди которых значительное количество детей школьного возраста.

По польским данным, начальную школу в Польше посещают 8% украинцев, а среднюю - примерно 50%. И хотя, как сообщает Министерство, в Украине находятся 200 тысяч украинских детей, учится в разы меньше школьников.

Каким образом будут проверяться?

Многие дети продолжают обучение дистанционно в своих украинских школах. Однако законы Польши подразумевают обязательное школьное образование для всех детей.

Поэтому если вы проживаете в Польше долго или планируете оставаться на долгий срок, советуем записать ваше чадо в государственную или частную тамошнюю школу.

Начать проверки планируют со следующего учебного года. Также отмечают, что подобные нововведения помогут администрация школ лучше проводить контроль посещаемости.

Кроме того, школы смогут выявить неблагополучные семьи и занимаются ли родители воспитанием своих детей.

В мае все украинские дети в Польше получили возможность пойти в школу (фото: Freepik)