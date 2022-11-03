Росіяни практично знищили санаторій, який орендували у Польщі понад 30 років (фото)

Польська служба охорони забрала контроль за приміщенням санаторію на курорті "Скуб'янка" під Варшавою, яке російське посольство орендувало у Польщі з 1980-х років. Приміщення санаторію практично знищено.

Будівлю курортного санаторію російське посольство орендувало ще у 1980-х роках. Спочатку там відпочивали представили посольства СРСР, потім – Росії.

Договір оренди було розірвано ще у квітні 2022 року через велику заборгованість (12 тисяч злотих) та через військове вторгнення в Україну.

Представники Польщі тривалий час не могли отримати доступу до приміщення. Лісова інспекція після розірвання договору неодноразово вимагала залишити приміщення, але росіяни відмовлялися. Тепер польська сторона розпочала конфіскацію свого майна.

Виявилося, що санаторій практично повністю зруйнований – вибиті вікна, прогнила підлога та обвалено дах. Наразі проводиться інвентаризація та технічна оцінка приміщення.

"Центр повністю спустошений. Росіяни зруйнували все, навіть кабелі зі стін вирвали", – прокоментував Міхал Гзовський.

Фото: twitter.com/GzowskiMichal

На базі відпочинку "Скуб'янка" на річці Зегге розташовані два готелі, дві вілли, вісім котеджів та адміністративна частина. У лютому Росія перестала оплачувати оренду санаторію та Держлісагентство Польщі розірвало контракт, а також подало до суду на російське посольство.