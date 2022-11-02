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В Польше украинка бежала за поездом 3 километра по путям: там находились ее дети

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Польша, Среда 02 ноября 2022 11:00
В Польше украинка бежала за поездом 3 километра по путям: там находились ее дети Украинка бежала за поездом по путям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Варшаве украинка пробежала три километра по путям за поездом, в котором были ее дети.

Об этом сообщает издание wyborcza.pl, ссылаясь на полицию.

Детали истории

Ситуация произошла 29 октября. Отмечается, что уроженка Украины ехала с тремя детьми на поезде в Варшаву. Но когда она ненадолго сошла с перрона на одной из станций, поезд тронулся. Женщина пробежала три километра по путям позади состава, прежде чем ее остановила полиция.

"Далее поезд отправился в Радом, согласно расписанию, минуя станцию Скаржиско-Каменная. Отчаявшаяся мать бежала по путям за поездом", - рассказал журналистам пресс-офицер полиции Скаржиска Ярослав Гвуздзь.

Благодаря быстрой реакции служб, мать снова смогла встретиться со своими детьми.

По словам полицейских, женщина нервничала и не отвечала на вопросы. Спустя несколько минут украинка сообщила, что в поезде, который она пыталась догнать, были ее дети. Правоохранители быстро вышли на контакт с сотрудниками охраны путей и узнали, что поезд должен остановиться в Радом.

В это время работники железной дороги занимались детьми, оставшимися в поезде. Матери также дали возможность поговорить с детьми по телефону и успокоить их.

В результате украинку довезли до железнодорожной станции в Радоме, где она встретила детей и отправилась с ними в Варшаву.

Напомним, что Польша официально ужесточила правила въезда для россиян.

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