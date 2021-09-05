Рош ха-Шана 2021: традиції і заборони в Єврейський Новий рік

Єврейський Новий рік або Рош Ха-Шана в 2021 році випадає на 6-8 вересня. Свято відзначають в перший день місяця тишрей за місячним іудейським календарем.

Детальніше про головні традиції і заборони в єврейський Новий рік читайте в нашому матеріалі нижче .

Рош ха-Шана відноситься до числа найбільш важливих єврейських свят. Характерна риса святкування Єврейського Нового року - трублення під час синагогальної служби в шофар.

Цю дію тлумачать як виклик на Божественний суд і як заклик до покаяння. Свято почнуть відзначати ввечері 6 числа і закінчать ввечері 8 вересня.

Головні традиції

У свято зазвичай відвідують синагоги і читають молитви про прощення гріхів - "сліхот".

Є повір'я, щоб очиститься від гріхів необхідно струсити у водойму кишені.

Також в ці дні сурмлять в баранячий ріг. Дані звуки закликають до молитви і сповіщають про настання Нового року.

Напередодні першого дня Рош Ха-Шана і в ніч другого дня вдома запалюють святкові свічки.

Є традиція перед застіллям в мед занурювати шматочок хали (круглий хліб у формі вінка).

До святкового столу часто подають рибу з головою і нарізану кільцями моркву.

Що заборонено робити на Рош ха-Шана