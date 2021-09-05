Рош ха-Шана 2021: традиції і заборони в Єврейський Новий рік
Єврейський Новий рік або Рош Ха-Шана в 2021 році випадає на 6-8 вересня. Свято відзначають в перший день місяця тишрей за місячним іудейським календарем.
Детальніше про головні традиції і заборони в єврейський Новий рік читайте в нашому матеріалі нижче.
Рош ха-Шана відноситься до числа найбільш важливих єврейських свят. Характерна риса святкування Єврейського Нового року - трублення під час синагогальної служби в шофар.
Цю дію тлумачать як виклик на Божественний суд і як заклик до покаяння. Свято почнуть відзначати ввечері 6 числа і закінчать ввечері 8 вересня.
Головні традиції
У свято зазвичай відвідують синагоги і читають молитви про прощення гріхів - "сліхот".
Є повір'я, щоб очиститься від гріхів необхідно струсити у водойму кишені.
Також в ці дні сурмлять в баранячий ріг. Дані звуки закликають до молитви і сповіщають про настання Нового року.
Напередодні першого дня Рош Ха-Шана і в ніч другого дня вдома запалюють святкові свічки.
Є традиція перед застіллям в мед занурювати шматочок хали (круглий хліб у формі вінка).
До святкового столу часто подають рибу з головою і нарізану кільцями моркву.
Що заборонено робити на Рош ха-Шана
- Працювати.
- Їсти гірку і кислу їжу. Є повір'я, що вживання такої їжі в новому році принесе біди.
- Їсти горіхи.
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