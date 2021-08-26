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Українці в 2022 році отримають додаткові вихідні: які робочі дні перенесуть

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Четвер 26 серпня 2021 14:36
Українці в 2022 році отримають додаткові вихідні: які робочі дні перенесуть З'явився календар перенесення робочих днів на 2022 рік (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Кабінет Міністрів України затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році. Українці отримають додаткові вихідні в березні та червні, а потім ці дні доведеться відпрацьовувати суботами.

Рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів у четвер, 26 серпня.

У 2022 році українці двічі отримають тривалі вихідні по 4 дні поспіль. Перші такі канікули будуть в березні.

Робочий понеділок 7 березня стане вихідним днем, відповідно відпочивати будемо з 5, 6, 7 і 8 березня. За 7 березня доведеться відпрацювати – в суботу, 12 березня.

Другі тривалі вихідні українці отримають наприкінці червня - на День Конституції України.

Понеділок, 27 червня стане вихідним днем і відпочивати будемо знову чотири дні поспіль – 25, 26, 27 і 28 червня. Відпрацьовувати за цей день доведеться в суботу, 2 липня.

Варто відзначити, що влітку 2022 року українців чекає нове свято – День державності. Цей день буде відзначатися 28 липня його також пропонується зробити вихідним днем.

А ось День молоді, який раніше відзначався в останню неділю червня, тепер отримав свою постійну дату – 12 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що депутати Верховної Ради серйозно задумалися про те, щоб скасувати перенесення святкових і робочих днів.

А також ми розповідали про те, які важливі та пам'ятні дати відзначатимуть у вересні за церковним календарем.

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