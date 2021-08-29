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Церковний календар на вересень 2021 року: які свята будемо відзначати

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Неділя 29 серпня 2021 09:20
Церковний календар на вересень 2021 року: які свята будемо відзначати Церковний календар на вересень 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вересень 2021 року буде багатим на важливі церковні свята. Згідно з православним календарем віряни відзначатимуть Усікновення глави Іоанна Предтечі, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Як важливі дати є в церковному календарі на вересень 2021 – читайте в матеріалі нижче.

Найважливіші церковні свята у вересні

8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці.

11 вересня - Усікновення глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна

14 вересня - початок індикта - церковне новоліття

17 вересня - ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина

19 вересня - Михайлове диво-спогад дива Архистратига Михаїла

21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці

24 вересня - Преподобного Силуана Афонського.

27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього

30 вересня - мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

Календар церковних свят на вересень

1 вересня - мученика Андрія Стратилата і з ним 2593-х мучеників, Донської ікони Божої Матері

2 вересня – пророка Самуїла

3 вересня - апостола від 70 Тадея, мучениці Васси та чад її мучеників Феогнія, Агалія і Піста, преподобного Авраамія Смоленського, архімандрита

4 вересня – мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія (Богопела), Акіндіна, Северіана, Зінона та інших

5 вересня - віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці

6 вересня - священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Іоанна Богослова

7 вересня-перенесення мощей апостола Варфоломія (Нафанаїла), апостола від 70-ти Тита, єпископа Критського

8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці, мученика Адріана і мучениці Наталії

9 вересня - преподобного Пімена Великого

10 вересня – преподобного Мойсея Мурина

11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі

12 вересня - перенесення мощей благовірного князя Данила Московського, Святителів Олександра, Іоанна Постника і Павла Нового, патріархів константинопольських

13 Вересня – положення чесного Пояса Пресвятої Богородиці

14 вересня - початок індикта - церковне новоліття, преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської

15 вересня - мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни, святителя Іоанна Постника, Патріарха Цереградського, преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських

16 вересня – священномучеників Анфіма, єпископа Нікомідійського, і з ним Феофіла, диякона, мучеників Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індіса, Горгонія, Зінона, мучениці Домни Діви та мученика Євфимія

17 вересня – пам'ять ікони Неопалима Купина

18 вересня – пророка Захарії та праведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Предтечі

19 Вересня-спогад чуда Архістратига Михаїла, що був у Хонех

20 вересня - предпразднство Різдва Пресвятої Борогодіци, мученика Созонта Помпеольського (Кілікійського), святителя Іоанна

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці

22 вересня - попразднство Різдва Пресвятої Богородиці, праведних Богоотець Іоакима та Анни

23 вересня - мучениць Минодори, Митродори та Німфодори, преподобного Павла слухняного, Печерського

24 вересня - преподобної Феодори Олександрійської молодшої, преподобного Силуана Афонського

25 вересня - віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці

26 вересня - предпразднство Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього

27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього

28 вересня - попразднство Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього

29 вересня - великомучениці Євфимії Всехвальної

30 вересня - мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

Календар постів на вересень

Осінній м'ясоїд - з 28 серпня по 27 листопада. У вересні 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 числа - сухоїжа, дозволені хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня – дозволена гаряча рослинна їжа з маслом (каші, супи, тушковані овочі, гриби).

Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня - дозволена гаряча рослинна їжа з маслом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто відзначатиме у вересні день ангела і як правильно назвати дитину.

А також ми розповідали про те, в які дні вересня не варто йти до перукаря.

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