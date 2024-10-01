Рош ха-Шана 2024: какие традиции приносят счастье в новом году

Еврейский Новый год, Рош ха-Шана, в 2024 году начинается с закатом 2 октября и продолжается до вечера 4 октября. Это особый период, полный определенных семейных традиций.

Значение Рош ха-Шана

Название "Рош ха-Шана" дословно означает "Голова года" или "первый год". Рош ха-Шана обычно называют еврейским Новым годом. Это название несколько обманчиво, ведь между Рош ха-Шана и привычным представлением о праздновании Нового года много отличий.

Считается, что в этот день Бог сотворил первых людей и закончил создание вселенной. Также, согласно верованиям, в Рош ха-Шана Богом определяется судьба каждого человека на следующий год - но это решение может измениться в течение 10 дней.

Поэтому, чтобы в следующем году везло, этот период, до Йом-Кипура, проводят в духовном очищении, молитвах и раскаянии, анализируя ошибки.

Традиции Рош ха-Шана

Как здороваться на Рош ха-Шана

Праздник считается днем определения судьбы на следующий год, поэтому традиционное поздравление на Рош ха-Шана, звучащее как "Шана това у-метука", переводится логическим пожеланием "Счастливого и сладкого нового года!".

Существуют и другие поздравления, но цель у всех одна - пожелать друзьям, близким и знакомым удачной судьбы.

Тошлих

Ташлих - это короткая молитва, которую читают над пресной водой в конце первого дня Рош ха-Шана, "сбрасывая" в воду грехи. Во время ташлиха читают псалмы и выворачивают карманы, вытряхивая крошки и грязь в воду - это означает духовное и физическое очищение.

Но если праздник начинается в субботу, ташлих совершается на следующий день.

Трубить в шофар

Шофар - это бараний рог, в который трубят, как в трубу. Трубление в шофар в оба утра праздника (кроме Шаббата), которое обычно происходит в синагоге во время дневной службы, является центральным обрядом празднования Рош ха-Шана.

Шофар (фото: Википедия)

По некоторым верованиям звук шофара не только символизирует приход нового года, но и призывает вспомнить прошлое и задуматься над неправильными поступками и действиями.

Зажигание свечей

В Рош ха-Шана девушки и все женщины в доме зажигают свечи, чтобы начать каждую праздничную ночь. Если в доме нет женщины, свечи зажигает глава семьи.

Семейная трапеза

Праздничную пищу употребляют в кругу семьи каждый вечер и день праздника. Как и все остальные праздничные трапезы, сначала читают кидушу над вином, а потом произносят благословение над хлебом

Традиционные блюда и продукты на Рош ха-Шана

Традиционно на празднике Рош ха-Шана едят круглый хлеб хала (усыпанный изюмом) и яблоки, смоченные в мед, а также другие продукты, символизирующие пожелания сладкого нового года. Среди обязательных продуктов на Рош ха-Шана:

свекла - чтобы не было противников;

- чтобы не было противников; лук-порей - чтобы не было недругов;

- чтобы не было недругов; финики - чтобы не было врагов и все плохое осталось в прошлом году;

- чтобы не было врагов и все плохое осталось в прошлом году; морковь - чтобы благородные поступки вознаграждались счастливой судьбой, нарезанная кружочками морковь символизирует золотые монеты;

- чтобы благородные поступки вознаграждались счастливой судьбой, нарезанная кружочками морковь символизирует золотые монеты; гранат - чтобы добрых дел было столько, как зерен плода.

Сладости на Рош ха-Шана (фото: Википедия)

Традиционно на Рош ха-Шана едят халу - круглый, часто усыпанный изюмом хлеб - обмакивая изделие в мед вместо соли и выражая пожелания сладкого года.

К Рош ха-Шана готовят гефилте фиш, фаршированную рыбу. Голову рыбы обязательно кладут рядом с рыбным блюдом, ведь она символизирует Главу Года.

Продолжая сладкую тему, традиционно в первый вечер начинают трапезу из кусочков яблока, обмоченных в мед. Перед тем, как съесть яблоко, произносят благословения, а потом говорят "Да будет Твоя воля, чтобы этот год был для нас добрым и сладким".

Традиционно следует избегать орехов, а также острых продуктов с уксусом и хреном - чтобы год не был горьким.

Удержаться от работы

Еще одной важной традицией на Рош ха-Шана является отказ от работы на время празднования. Поэтому все срочные дела следует закончить к началу праздника, в полдень.

Молитвы и паломничество

Поскольку Рош ха-Шана является важным праздником обновления и покаяния, в этот день проходят торжественные литургии, во время которых используется шофар. Большую часть дня проводят в синагоге, где молятся о наступившем счастливом году.

Вечерние и дневные молитвы похожи на молитвы, которые читают в обычный праздничный день, однако утренние службы гораздо длиннее. Тора читается в оба утра Рош ха-Шана.

Еще одна популярная ныне традиция на Рош ха-Шана - паломничество евреев в Умань. Однако некоторые, посещая синагогу, все же празднуют дома, отмечая важность встречи Нового года с семьей.