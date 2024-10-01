Рош ха-Шана 2024: какие традиции приносят счастье в новом году
Еврейский Новый год, Рош ха-Шана, в 2024 году начинается с закатом 2 октября и продолжается до вечера 4 октября. Это особый период, полный определенных семейных традиций.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных традициях Рош ха-Шана.
Значение Рош ха-Шана
Название "Рош ха-Шана" дословно означает "Голова года" или "первый год". Рош ха-Шана обычно называют еврейским Новым годом. Это название несколько обманчиво, ведь между Рош ха-Шана и привычным представлением о праздновании Нового года много отличий.
Считается, что в этот день Бог сотворил первых людей и закончил создание вселенной. Также, согласно верованиям, в Рош ха-Шана Богом определяется судьба каждого человека на следующий год - но это решение может измениться в течение 10 дней.
Поэтому, чтобы в следующем году везло, этот период, до Йом-Кипура, проводят в духовном очищении, молитвах и раскаянии, анализируя ошибки.
Традиции Рош ха-Шана
Как здороваться на Рош ха-Шана
Праздник считается днем определения судьбы на следующий год, поэтому традиционное поздравление на Рош ха-Шана, звучащее как "Шана това у-метука", переводится логическим пожеланием "Счастливого и сладкого нового года!".
Существуют и другие поздравления, но цель у всех одна - пожелать друзьям, близким и знакомым удачной судьбы.
Тошлих
Ташлих - это короткая молитва, которую читают над пресной водой в конце первого дня Рош ха-Шана, "сбрасывая" в воду грехи. Во время ташлиха читают псалмы и выворачивают карманы, вытряхивая крошки и грязь в воду - это означает духовное и физическое очищение.
Но если праздник начинается в субботу, ташлих совершается на следующий день.
Трубить в шофар
Шофар - это бараний рог, в который трубят, как в трубу. Трубление в шофар в оба утра праздника (кроме Шаббата), которое обычно происходит в синагоге во время дневной службы, является центральным обрядом празднования Рош ха-Шана.
Шофар (фото: Википедия)
По некоторым верованиям звук шофара не только символизирует приход нового года, но и призывает вспомнить прошлое и задуматься над неправильными поступками и действиями.
Зажигание свечей
В Рош ха-Шана девушки и все женщины в доме зажигают свечи, чтобы начать каждую праздничную ночь. Если в доме нет женщины, свечи зажигает глава семьи.
Семейная трапеза
Праздничную пищу употребляют в кругу семьи каждый вечер и день праздника. Как и все остальные праздничные трапезы, сначала читают кидушу над вином, а потом произносят благословение над хлебом
Традиционные блюда и продукты на Рош ха-Шана
Традиционно на празднике Рош ха-Шана едят круглый хлеб хала (усыпанный изюмом) и яблоки, смоченные в мед, а также другие продукты, символизирующие пожелания сладкого нового года. Среди обязательных продуктов на Рош ха-Шана:
- свекла - чтобы не было противников;
- лук-порей - чтобы не было недругов;
- финики - чтобы не было врагов и все плохое осталось в прошлом году;
- морковь - чтобы благородные поступки вознаграждались счастливой судьбой, нарезанная кружочками морковь символизирует золотые монеты;
- гранат - чтобы добрых дел было столько, как зерен плода.
Сладости на Рош ха-Шана (фото: Википедия)
Традиционно на Рош ха-Шана едят халу - круглый, часто усыпанный изюмом хлеб - обмакивая изделие в мед вместо соли и выражая пожелания сладкого года.
К Рош ха-Шана готовят гефилте фиш, фаршированную рыбу. Голову рыбы обязательно кладут рядом с рыбным блюдом, ведь она символизирует Главу Года.
Продолжая сладкую тему, традиционно в первый вечер начинают трапезу из кусочков яблока, обмоченных в мед. Перед тем, как съесть яблоко, произносят благословения, а потом говорят "Да будет Твоя воля, чтобы этот год был для нас добрым и сладким".
Традиционно следует избегать орехов, а также острых продуктов с уксусом и хреном - чтобы год не был горьким.
Удержаться от работы
Еще одной важной традицией на Рош ха-Шана является отказ от работы на время празднования. Поэтому все срочные дела следует закончить к началу праздника, в полдень.
Молитвы и паломничество
Поскольку Рош ха-Шана является важным праздником обновления и покаяния, в этот день проходят торжественные литургии, во время которых используется шофар. Большую часть дня проводят в синагоге, где молятся о наступившем счастливом году.
Вечерние и дневные молитвы похожи на молитвы, которые читают в обычный праздничный день, однако утренние службы гораздо длиннее. Тора читается в оба утра Рош ха-Шана.
Еще одна популярная ныне традиция на Рош ха-Шана - паломничество евреев в Умань. Однако некоторые, посещая синагогу, все же празднуют дома, отмечая важность встречи Нового года с семьей.
Кстати, раньше мы писали о том, что в Умани запрещают продажу алкоголя на Рош ха-Шана.
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При написании материала использовались следующие источники: Federation of Jewish Communities in Ukraine, Википедия.