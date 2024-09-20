В Умани вводят спецрежим на въезд и запрещают алкоголь: в чем причина

С 23 сентября в Умани усилят меры безопасности в связи с паломничеством хасидов. Вводится особый режим въезда/выезда и передвижения граждан.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу главы Черкасской ОГА Игоря Табурца в Facebook.

Где будет усиленный контрольно-пропускной режим для движения автомобилей

Отмечается, что особый режим въезда и выезда, передвижения граждан будет действовать, как и в предыдущие годы в период паломничества хасидов.

В частности, будет запрещен въезд транспортных средств:

с а/д М-30 в Умань, на ул. Деревянко (база ООО "Стандарт Строительный");

с а/д М-30 в Умань, на ул. Ореховая;

из села Родниковка в город Умань, на ул. Павлова.

Усиленный контрольно-пропускной режим для движения транспортных средств будет на следующих улицах:

въезд с а/д М-30 в Умань, на ул. Деревянко;

въезд с а/д М-05 в Умань, на ул. Интернациональную;

въезд из c. Городецкое (Паланская тергромада) в Умань, на перекрестке ул. Городецкая – ул. Максима Железняка;

въезд с а/д М-30 в Умань, на ул. Михайловскую;

въезд с а/д М-30 в Умань на ул. Вокзальную;

въезд из села Родниковка (Паланская тергромада) в Умань, на ул. Киевской;

на въезде с а/д М-05 Киев-Одесса в город Умань, на ул. Освободителей для въезда только хасидов.

Глава ОГА предупредил, что в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и пиротехнических средств.

"Прошу относиться ко всем мерам с пониманием. Это необходимость. Потому что безопасность жителей Умани и паломников – неизменный приоритет во время грядущего Рош ха-Шана", - написал Игорь Табурец.

Фото: Празднование Рош ха-Шана в Умани (РБК-Украина/Виталий Носач)

Хасиды приедут, несмотря на призывы воздержаться от паломничества

МИД Украины ранее обратился к паломникам-хасидам с просьбой воздержаться от посещения Умани во время празднования Рош ха-Шана в этом году. Причиной является невозможность гарантировать безопасность во время продолжающейся войны.

Те, кто решит осуществить паломничество в Умани, должны учесть военное положение в Украине, которое включает ряд ограничений: комендантский час, ограничения на массовые собрания, усиленные патрули и принудительные меры для тех, кто нарушает эти ограничения.

В 2024 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, будут отмечать с вечера 2 октября до вечера 4 октября. В Умани хасиды совершают паломничество, чтобы почтить память цадика Нахмана, который был основателем брацлавского хасидизма. Нахман завещал, чтобы его последователи собирались у его могилы на Новый год, поэтому паломничество в Умань стало традицией для хасидов со всего мира.