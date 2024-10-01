5 вкусных блюд для семейного ужина на Рош ха-Шана
Празднование еврейского нового года Рош ха-Шана не могу обойтись без традиционных блюд. Существует обычай есть круглое хлебобулочное изделие - халу, а также фаршированную рыбу и сладкие яблоки с медом.
РБК-Украина (проект Styler) подготовили список вкуснейших блюд для празднования Рош ха-Шана.
Хала
Хала (фото: Википедия)
Для приготовления халы на Рош ха-Шана нужны следующие продукты:
- пшеничная мука - 430 г;
- вода - 90 мл;
- оливковое масло - 60 мл;
- яйца - 3 шт.;
- мед - 50 мл;
- соль - 9 г;
- сахар - 65 г;
- дрожжи - 5 г;
- мак - по вкусу.
Как готовить халу
Сначала халой назывался кусок теста праздничного хлеба, который отщипывали для жертвоприношения. Теперь халой называется та часть хлеба, которую употребляют в пищу.
Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Мед для халы советуют использовать из акации - он нейтрален по вкусу.
Сначала смешайте воду и дрожжи, добавьте 50 г сахара и растительного масла. Добавьте два яйца и один желток, перемешайте и добавьте мед. Не выливайте третий белок, он нужен для смазывания хлеба.
Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции и постепенно всыпьте муку. Вымешайте тесто, положите в миску и отставьте в теплое место на 2 часа, чтобы тесто поднялось. Если из теста можно сделать тонкий пласт, который не будет рваться - из теста можно делать халу.
Разделите тесто на 6 одинаковых частей, накройте полотенцем и оставьте еще на 10 минут. Раскатайте каждый кусок теста, а затем сверните в длинные трубочки - таким образом изделие будет более воздушным.
Длина трубочки должна составлять 20-30 см. Трубочки нужно соединить за один конец, а затем сплести косичку.
Как плести халу (скриншот / ВИПІКАЮ)
Переложите халу на застеленный пергаментом противень, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на некоторое время, чтобы хала увеличилась в 1,5-2 раза.
После этого смажьте халу белком и посыпьте маком с сахаром. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте халу в течение 20-25 минут.
Фаршированная рыба с морковью
Для того чтобы приготовить фаршированную рыбу на Рош ха-Шана, нужны эти продукты:
- рыба (целая) - 1 шт. весом 2 кг;
- вода - 1/4 стакана;
- растительное масло - 2 ст. л.;
- морковь - 2 шт.;
- свекла - 1 шт.;
- лук - 2 шт.;
- белый хлеб - 4 ломтика;
- яйцо - 1 шт.;
- соль - 2 ч. л.;
- сахар - 1 ч. л.;
- перец - по вкусу;
- лавровые листья - 6 шт.
Как готовить фаршированную рыбу на Рош ха-Шана
Рыбу нужно почистить, отрезать голову, срезать плавники, вырезать жабры и внутренности без разрезания чрева. Рыбную голову не выбрасывают - она обязательно должна лежать на тарелке с готовым блюдом, ведь символизирует Главу Года.
Разрежьте тушку на куски шириной 4 см, вырезав из каждого филе, оставив ребра и позвоночник. Замочите хлеб в воде, затем прокрутите вместе с филе рыбы и кусочками лука.
Добавьте в рыбный фарш яйцо, масло, соль и перец, тщательно перемешайте. Очистьте свеклу и морковь, нарежьте ее на тонкие полоски.
Налейте немного воды в кастрюлю, положите рыбную голову и половину овощей. Наполните куски рыбы рыбным фаршем, и выложите кусочки в кастрюлю на овощи.
Сверху выложите остальные овощи и налейте воды так, чтобы она едва покрывала продукты. Добавьте соль и лавровые листья.
Доведите жидкость до кипения на сильном огне, затем убавьте огонь до минимального и тушите все в течение 1-1,5 часа.
Цимес с мясом
Чтобы приготовить на Рош ха-Шана цимес с мясом, нужны эти ингредиенты:
- говяжья грудинка - 00 г;
- морковь - 600 г;
- чернослив (без косточек) - 200 г;
- животный жир - 50 г;
- сахар - 100 г;
- вода - 100 мл;
- крахмал - 1 ст. л.;
- соль - по вкусу.
Как готовить цимес с мясом
Нарежьте грудку на небольшие кусочки. В кастрюле с толстыми стенками растопите жир, и обжарьте кусочки мяса до румяной корочки.
Морковь нарежьте на кружочки толщиной 1 см, добавьте к мясу и тушите цимес в течение 2 часов. За 30 минут до готовности блюда добавьте специи и чернослив.
Растопите сахар в отдельной сковороде до состояния карамели, затем перелейте в кастрюлю с цимесом. Через 5 минут хорошего дня блюда разведите крахмал в холодной воде и добавьте его в цимес.
Цимес с яблоками и морковью
Цимес с яблоками и морковью (фото: Википедия)
Для того чтобы приготовить сладкий цимес с морковью и яблоками, нужно такие продукты:
- вода - 0,5 стакана;
- морковь - 4-5 шт.;
- изюм - 100 г;
- яблоки - 5 шт.;
- мука - 1 ст. л.;
- маргарин - 3 ст. л.;
- сахар - 2 ч. л.;
- соль - 0,6 ч. л.;
- корица - по вкусу.
Как готовить цимес с морковью и яблоками
Вымойте и почистьте яблоки и морковь, натрите их на большой терке. Разогрейте маргарин в кастрюле, всыпьте яблоки и морковь и тушите цимес в течение 40 минут на минимальном огне.
Затем добавьте изюм. Перед окончанием приготовления смешайте муку с водой, влейте в цимес, добавьте сахар, соль и корицу. Тушите цимес еще в течение 5 минут.
Карамелизированные яблоки
Яблоки в карамели (иллюстративное фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить яблоки в карамели на Рош ха-Шана, нужны эти ингредиенты:
- яблоки (маленькие) - 10 шт.;
- вода - 3/4 стакана;
- кукурузный сироп - 1/2 стакана;
- сахар - 2 стакана;
- красный пищевой краситель - 8 капель;
- деревянные шпажки - 10 шт.
Как готовить яблоки в карамели на Рош ха-Шана
Яблоки необходимо промыть и высушить, затем наколоть каждое на палочку. В кастрюле смешайте сироп, сахар и воду.
Подогрейте смесь на небольшом огне до растворения сахара - тогда добавьте краситель. Прокипятите карамель в течение 20 минут, затем снимите с огня.
Поочередно окуните яблоки в смесь, выложите их на противень и подождите, пока карамель застынет.
Недавно мы писали о том, для чего хасиды приезжают в Умань.
Кроме этого, сообщали о том, что в Умани запрещают продажу алкоголя.
При написании материала использовались следующие источники: Federation of Jewish Communities in Ukraine, Википедия, кулинарный YouTube-канал "ВИПІКАЮ".