Рош га-Шана 2024: які традиції приносять щастя в новому році
Єврейський Новий рік, Рош га-Шана, в 2024 році розпочинається з заходом сонця 2 жовтня та триває до вечора 4 жовтня. Це особливий період, сповнений певних сімейних традицій.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні традиції Рош га-Шана.
Значення Рош га-Шана
Назва "Рош га-Шана" дослівно означає "Голова року" або "перший рік". Рош га-Шана зазвичай називають єврейським Новим роком. Ця назва дещо оманлива, адже між Рош га-Шана і звичним уявленням про святкування Нового року багато відмінностей.
Вважається, що в цей день Бог створив перших людей та закінчив створення всесвіту. Також, згідно з віруваннями, у Рош га-Шана Богом визначається доля кожної людини на наступний рік - але це рішення може змінитися протягом 10 днів.
Тому, щоб в наступному році щастило, цей період, до Йом-Кіпур, проводять в духовному очищенні, молитвах та каятті, аналізуючи помилки.
Традиції Рош га-Шана
Як вітатися на Рош га-Шана
Свято вважається днем визначення долі на наступний рік, тому традиційне привітання на Рош га-Шана, яке звучить як "Шана това у-метука", перекладається логічним побажанням "Щасливого і солодкого нового року!".
Існують і інші привітання, але мета у всіх одна - побажати друзям, близьким та знайомим вдалої долі.
Ташліх
Ташліх - це коротка молитва, яку читають над прісною водою наприкінці першого дня Рош га-Шана, "скидаючи" у воду гріхи. Під час ташліха читають псалми та вивертають кишені, витрушуючи крихти та бруд у воду - це означає духовне і фізичне очищення.
Але якщо свято починається в суботу, ташліх відбувається другого дня.
Сурміння в шофар
Шофар - це баранячий ріг, в який сурмлять, як у трубу. Сурміння в шофар в обидва ранки свята (крім Шабату), яке зазвичай відбувається в синагозі під час денної служби є центральним обрядом святкування Рош га-Шана.
Шофар (фото: Вікіпедія)
За деякими віруваннями, звук шофара не лише символізує прихід нового року, а й закликає згадати минуле та замислитись над неправильними вчинками і діями. Традиційно в шофар не сурмлять, якщо свято припадає на шабат.
Запалювання свічок
В Рош га-Шана дівчата і всі жінки, які є в домі, запалюють свічки, щоб розпочати кожну святкову ніч. Якщо в домі нема жінки, свічки запалює голова родини.
Сімейна трапеза
Святкову їжу вживають у родинному колі кожного вечора і дня свята. Як і всі інші святкові трапези, спочатку читають кідуша над вином, а потім промовляють благословення над хлібом
Традиційні страви і продукти на Рош га-Шана
Традиційно на святі Рош га-Шана їдять круглий хліб халу (посипаний родзинками) і яблука, вмочені в мед, а також інші продукти, які символізують побажання солодкого нового року. Серед обов'язкових продуктів на Рош га-Шана:
- буряк - щоб не було супротивників;
- цибуля порей - щоб не було недругів;
- фініки - щоб не було ворогів і все погане лишилося в минулому році;
- морква - щоб благородні вчинки винагороджувалися щасливою долею, нарізана кружальцями морква символізує золоті монети;
- гранат - щоб добрих справ було стільки, як зерен плода.
Солодощі на Рош га-Шана (фото: Вікіпедія)
Традиційно на Рош га-Шану їдять халу - круглий, часто посипаний родзинками хліб - вмочуючи виріб у мед замість солі та висловлюючи побажання солодкого року.
До Рош га-Шана готують ґефілте фіш, фаршировану рибу. Голову риби обов'язково кладуть поруч з рибною стравою, адже вона символізує Голову Року.
Продовжуючи солодку тему, традиційно в перший вечір розпочинають трапезу зі шматочків яблука, вмочених у мед. Перед тим, як з'їсти яблуко, промовляють благословення, а потім кажуть "Нехай буде Твоя воля, щоб цей рік був для нас добрим і солодким".
Традиційно слід уникати горіхів, а також гострих продуктів з оцтом та хроном - щоб рік не був гірким.
Утриматися від роботи
Ще однієї важливою традицією на Рош га-Шана є відмова від роботи на час святкування. Тому всі термінові справи варто закінчити до початку свята, опівдні.
Молитви та паломництво
Оскільки Рош га-Шана є важливим святом оновлення і покаяння, в цей день проводяться урочисті літургії, під час яких використовується шофар. Більшу частину дня проводять в синагозі, де моляться про щасливий наступний рік.
Вечірні та денні молитви схожі на молитви, які читають у звичайний святковий день, однак ранкові служби значно довші.Тора читається в обидва ранки Рош га-Шана.
Ще одна популярна нині традиція на Рош га-Шана - паломництво євреїв до Умані. Проте дехто, відвідуючи синагогу, все ж святкує вдома, зазначаючи важливість зустрічі Нового року з родиною.
До речі, раніше ми писали про те, що в Умані забороняють продаж алкоголю на Рош га-Шана.
Крім цього, розповідали про 5 смачних страв для сімейної вечері на Рош га-Шана.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Federation of Jewish Communities in Ukraine, Вікіпедія.