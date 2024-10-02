Рош ха-Шана 2024: история праздника и поздравления к еврейскому Новому году

Это время для размышлений, покаяния и надежды на лучшее будущее, когда верующие обращаются к Богу с просьбой о прощении и благословении на следующий год.

Рош ха-Шана празднуют два дня, в течение которых иудеи подводят итоги в прошлом году и встречают новый.

Когда Рош ха-Шана 2024

В 2024 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, приходится на 3 октября и продлится два дня. Однако, согласно традиции, еврейские праздники начинаются с закатом накануне. Поэтому Рош ха-Шана будет праздноваться вечером 2 октября и завершится вечером 4 октября. В этом году иудеи встретят 5785 по еврейскому календарю.

Лучшие поздравления с Рош ха-Шана 2024 (открытки: hochu.ua)

История праздника

Рош ха-Шана - это еврейский Новый год, знаменующий начало месяца тишрей в еврейском календаре. Поскольку дата этого праздника зависит от лунного календаря, она меняется каждый год, но всегда приходится на новолуние.

Иудеи верят, что на Рош ха-Шана Бог судит людей за их прошлые поступки и определяет их судьбу на новый год. В течение десяти дней после этого праздника верующие пытаются исправить свои ошибки, совершая добрые дела, молясь и каясь в грехах. Считается, что те, кто проявит достоинство будут вписаны в "Книгу жизни".

Праздник сопровождается такими традициями, как трубение в шофар (бараний рог) и пение молитвенных гимнов. На праздничном столе обязательно присутствуют сладкие блюда, такие как мед, булочки, фрукты и блины, ведь считается, что они приносят сладкую и счастливую жизнь.

Красивые поздравления к еврейскому Новому году (открытки: hochu.ua)

Красивые поздравления с еврейским Новым годом

Поздравляю с Рош ха-Шана! Пусть этот год принесет в твой дом радость и благословение. Желаю много сладких моментов, мира, здоровья и счастья в любом дне. Пусть все твои добрые дела умножаются, а жизнь будет наполнена светом и гармонией!

***

С Рош ха-Шана! Пусть каждый день нового года приносит мудрость и вдохновение, здоровье и довольство. Пусть сердце всегда обретает покой, а душа - веру. Желаю искренних улыбок, семейного тепла и Божьей милости на каждом шагу.

***

Поздравляю с еврейским Новым годом! Пусть этот год будет для тебя годом процветания и духовного обновления. Желаю, чтобы все проблемы остались позади, а впереди были только возможности для счастья, согласия и любви.

***

Счастливого Рош ха-Шана! Желаю, чтобы этот Новый год наполнил твою жизнь радостью и достатком. Пусть семейные объятия согревают, а стол ломится от вкусностей. Пусть каждый твой день будет полон доброты и искренних моментов.

***

С Рош ха-Шана! Пусть этот год принесет вам мудрость, силу и благословение. Желаю, чтобы все плохое осталось в прошлом, а впереди был путь, исполненный любви, мира и счастливых дней!

Искренние поздравления к еврейскому Новому году 2024 (открытки: hochu.ua)

Стихи к великому празднику

Хай тобі свято Рош га-Шана

Яскраві миті подарує!

Хай буде щастя і пошана

І сонце в щічку поцілує!

Здоров'я міцного бажаю,

Нехай всі збудуться думки,

І щастя без кінця і краю,

Багатства, миру й доброти!

***

Хай тобі свято Рош ха-Шана

Яскраві миті подарує!

Хай буде щастя і пошана

І сонце в щічку поцілує!

Здоров'я міцного бажаю,

Нехай всі збудуться думки,

І щастя без кінця і краю,

Багатства, миру й доброти!

Как красиво поздравить с Рош ха-Шана (открытки: hochu.ua)