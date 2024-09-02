Когда День учителя 2024 в Украине по новому календарю: точная дата

День учителя в Украине в 2024 году будет отмечаться в первое воскресенье октября. Это праздник, когда мы отмечаем вклад педагогов в обучение и воспитание детей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю праздника и на какую дату он приходится в этом году.

Дата праздника

В этом году День учителя в Украине будут праздновать 6 октября в воскресенье. Традиционно украинцы отмечают этот праздник каждый год в первое воскресенье октября, и в этот день поздравляют не только учителей, но и всех педагогов.

История праздника

День учителя впервые был отмечен в Бразилии, в маленькой школе Сан-Пауло. Около 200 лет назад бразильский император Педро I издал указ, согласно которому в каждом населенном пункте должна быть школа для обучения детей.

Впервые этот день отпраздновали в 1947 году, когда педагоги и ученики организовали теплый праздник с приготовленной собственной выпечкой. День учителя начали праздновать 29 лет назад.

Как отмечают

Школьники активно готовятся ко Дню учителя, создавая стенгазеты, изготовляя открытки и организуя торжественные концерты. Они также организуют «сладкие столы» как знак благодарности педагогам за их преданный труд.

Одна из приятных традиций этого праздника в украинских школах – день самоуправления. В этот день преподаватели отдыхают, а старшеклассники берут на себя их обязанности, выполняя роль директоров и учителей и проводя уроки для младших классов под наблюдением педагогов.

На официальном уровне по случаю Дня учителя вручаются государственные награды успешным педагогам, такие как "Народный учитель Украины", "Заслуженный учитель страны" и "Заслуженный работник образования и науки". Кроме того, в педагогических учебных заведениях проводятся конкурсы на звание "лучшего будущего педагога".

Стихи к празднику

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров’я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердчене тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті Вашім все у порядку!

***

Наснаги бажаю в нелегкій роботі,

Щоб добре родило навчання зерно.

Щоб крила юнацькі у вільнім польоті

Завжди пам’ятали про Ваше тепло.

Бажаю щоденних і сили, й терпіння,

Та усмішок щирих в очах, на устах.

Нехай не згасає науки горіння -

Воно і майбутнє у Ваших руках.