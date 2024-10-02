Рош га-Шана 2024: історія свята і привітання до єврейського Нового року

Це час для роздумів, покаяння і надії на краще майбутнє, коли вірян звертаються до Бога з проханням про прощення та благословення на наступний рік.

Рош га-Шана святкують два дні, протягом яких юдеї підбивають підсумки минулого року та зустрічають новий.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає історію єврейського Нового року та привітання для близьких людей.

Коли Рош га-Шана 2024

У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, припадає на 3 жовтня і триватиме два дні. Однак, згідно з традицією, єврейські свята починаються із заходом сонця напередодні. Тому Рош га-Шана святкуватиметься з вечора 2 жовтня і завершиться ввечері 4 жовтня. Цього року юдеї зустрінуть 5785 рік за єврейським календарем.

Найкращі привітання з Рош га-Шана 2024 (листівки: hochu.ua)

Історія свята

Рош га-Шана - це єврейський Новий рік, який знаменує початок місяця тишрей у єврейському календарі. Оскільки дата цього свята залежить від місячного календаря, вона змінюється щороку, але завжди припадає на молодик.

Юдеї вірять, що на Рош га-Шана Бог судить людей за їхні минулі вчинки та визначає їхню долю на новий рік. Протягом десяти днів після цього свята віряни намагаються виправити свої помилки, роблячи добрі справи, молячись і каючись у гріхах. Вважається, що ті, хто проявить гідність, будуть вписані в "Книгу життя".

Свято супроводжується такими традиціями, як сурмлення в шофар (баранячий ріг) та співання молитовних гімнів. На святковому столі обов'язково присутні солодкі страви, такі як мед, булочки, фрукти та млинці, адже вважається, що вони приносять солодке і щасливе життя.

Красиві привітання до єврейського Нового року (листівки: hochu.ua)

Красиві привітання з єврейським Новим роком

Вітаю з Рош га-Шана! Нехай цей рік принесе у твій дім лише радість і благословення. Бажаю багато солодких моментів, миру, здоров’я та щастя в кожному дні. Нехай усі твої добрі справи множаться, а життя буде наповнене світлом і гармонією!

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З Рош га-Шана! Нехай кожен день нового року приносить мудрість і натхнення, здоров’я та достаток. Нехай серце завжди знаходить спокій, а душа - віру. Бажаю щирих усмішок, сімейного тепла і Божої ласки на кожному кроці.

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Вітаю з єврейським Новим роком! Нехай цей рік буде для тебе роком процвітання і духовного оновлення. Бажаю, щоб усі негаразди залишилися позаду, а попереду були тільки можливості для щастя, злагоди і любові.

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Щасливого Рош га-Шана! Бажаю, щоб цей Новий рік наповнив твоє життя радістю і достатком. Нехай сімейні обійми зігрівають, а стіл ломиться від смаколиків. Нехай кожен твій день буде сповнений доброти та щирих моментів.

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З Рош га-Шана! Нехай цей рік принесе вам мудрість, силу і благословення. Бажаю, щоб усе погане залишилося у минулому, а попереду був шлях, сповнений любові, миру і щасливих днів!

Щирі вітання до єврейського Нового року 2024 (листівки: hochu.ua)

Вірші до великого свята

Хай тобі свято Рош га-Шана

Яскраві миті подарує!

Хай буде щастя і пошана

І сонце в щічку поцілує!

Здоров'я міцного бажаю,

Нехай всі збудуться думки,

І щастя без кінця і краю,

Багатства, миру й доброти!

***

Хай тобі свято Рош ха-Шана

Яскраві миті подарує!

Хай буде щастя і пошана

І сонце в щічку поцілує!

Здоров'я міцного бажаю,

Нехай всі збудуться думки,

І щастя без кінця і краю,

Багатства, миру й доброти!

Як красиво привітати з Рош га-Шана (листівки: hochu.ua)