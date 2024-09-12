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Эминем растрогал выступлением на MTV Video Music Awards 2024. Это надо видеть (видео)

Четверг 12 сентября 2024 13:04
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Эминем растрогал выступлением на MTV Video Music Awards 2024. Это надо видеть (видео) Эминем (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Легендарный певец Эминем выступил на MTV Video Music Awards 2024. Он устроил интересный перформанс и растрогал зрителей. Определенные моменты заставляли сдерживать слезы, а некоторые - "зажигали" атмосферным вайбом.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), видео с выступлением Эминема уже появилось на YouTube-канале MTV.

Так, сначала репер вышел на сцену в белом парике. Он исполнил песню "Houdini" и повторил интересный перформанс из клипа, который вышел совсем недавно и уже успел собрать множество просмотров.

Эминем растрогал выступлением на MTV Video Music Awards 2024. Это надо видеть (видео)

Выступление Эминема (скриншот)

На сцене рядом с Эминемом оказался его "клон". Артист показал, каким он был в прошлом, и как изменился сейчас.

Эминем растрогал выступлением на MTV Video Music Awards 2024. Это надо видеть (видео)

Эминем и его "двойник" (скриншот)

Выступление было драйвовым, поэтому зрители и приглашенные звездные гости не могли сдержаться, чтобы не танцевать. Не могла усидеть и Тейлор Свифт, которая веселилась и наслаждалась номером Эминема.

Эминем растрогал выступлением на MTV Video Music Awards 2024. Это надо видеть (видео)

Свифт во время выступления Эминема (скриншот)

Затем репер на мгновение исчез со сцены. Он снял парик и показался в другом образе. Артист исполнил трогательную песню "Somebody Save Me", в ней он рассказал о своей наркотической зависимости, с которой боролся многие годы.

Эминем создал в этом треке альтернативную реальность. В песне он умер и пропустил выпускной дочери, буквально потерял все, что имел, из-за своей зависимости.

Во время выступления репер сидел в кресле и смотрел на кадры, транслировавшиеся на экране позади него. Он словно снова погрузился в воспоминания и было заметно, что для него это до сих пор болезненная тема.

Эминем растрогал выступлением на MTV Video Music Awards 2024. Это надо видеть (видео)

Эминем тронул своим выступлением (скриншот)

Мощное выступление вызвало волну аплодисментов. Перформанс действительно получился необычным и нес в себе глубокие смыслы, ведь Эминем был откровенен и показал, какой он на самом деле.

К слову, раньше мы уже назвали самые яркие образы на MTV Video Music Awards.

Кроме того, недавно появился список номинантов премии MUZVAR AWARDS-2024.

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