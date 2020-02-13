Ось це зима! Вражаюче відео українських Карпат потрясло мережу

Сніг у Карпатах (колаж: РБК-Україна)

Погода в Карпатах позитивно здивувала українців у мережі

Погода в Карпатах, як і в Україні в цілому, досить сніжна. Але в горах опадів випало більше, що привело любителів екстриму в найбільш засніжені куточки західних регіонів країни. Нещодавно в мережі опублікували яскраве відео з засніжених українських Карпат, куди нарешті прийшла "справжня зима".

Варто відзначити, що українці зафіксували рекордний шар снігу за поточний зимовий сезон.

Ролик на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував Василь Фіцак, який разом з іншими любителями активного відпочинку вирушив у похід в гори.

"Ось це зима! Гарненько насипало снігу", - підписав він відео.

На опублікованих кадрах видно, що сніговий покрив тут досить великий, що з радістю сприйняв автор ролика.

Погода в Карпатах потрясла мережа

У коментарях під відео користувачі назвали сніг "розкішним подарунком".

Нагадаємо, що раніше популярний український курорт накрив сніжний шторм. Дрогобрат в Карпатах накрило потужним сніговим штормом з хуртовиною і шквальним вітром. У мережі з'явилося "апокаліптичне" відео, зняте очевидцем на гірськолижному курорті в Закарпатській області. Захід України особливо сильно постраждав від урагану на ім'я Кіара, який обрушився на території Європи 9-10 лютого. Там стихія наробила багато лиха, у тому числі призвела до людських жертв.