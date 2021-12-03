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Переможець "Голосу країни" Сасанчин офіційно одружився і зробив заяву про народження дитини

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П'ятниця 03 грудня 2021 11:56
Переможець "Голосу країни" Сасанчин офіційно одружився і зробив заяву про народження дитини Фото: Роман Сасанчин одружився (instagram com sasanchyn_official)
Автор: Артем Горовенко

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин 2 грудня одружився на своїй коханій Іванці. Дівчина зараз знаходиться на останніх термінах вагітності і їй вже зовсім скоро народжувати.

Про це стало відомо з Instagram-stories Іванни.

Парочка розписалася

Дівчина на відео показала свідоцтво про весілля і повідомила, що вони тепер з Романом офіційно чоловік і дружина. Розпис пройшов 2 грудня.

Також Іванка розповіла, що у неї через 10 днів буде новий паспорт, адже вона перейшла на прізвище чоловіка і стане Іванна Сасанчина.

Переможець &quot;Голосу країни&quot; Сасанчин офіційно одружився і зробив заяву про народження дитини

Свідоцтво про шлюб (скріншот)

Пара вирішила створити хайп

Відзначимо, що Іванка зараз знаходиться на останніх термінах вагітності, але, мабуть, парочка вирішила підігріти інтерес підписників до своїх персон і опублікувала фотку дівчини співака з малюком.

Знімок опублікував Роман на своїй сторінці в Instagram, але потім видалив його. Багато ЗМІ побачили кадр з дитиною і почали вітати дівчину з народженням первістка. Як виявилося, на фото Іванка позувала з племінницею, яка народилася 2,5 роки тому.

Переможець &quot;Голосу країни&quot; Сасанчин офіційно одружився і зробив заяву про народження дитини

Чия ж дитина?

Навіщо парочка вирішила опублікувати знімок, а потім передумала і видалила його - залишається незрозумілим.

Але сам Сасанчин відчитався перед підписниками.

"Народ для тих, хто думає, що Іванка вже народила, то це не так. На фото - її племінниця, яка народилася ще 2,5 років тому, а Іванка просто виставила фото з пологового будинку, коли вона приїжджала до своєї сестри. Тому якщо що, я ще не став батьком", - заявив хлопець в Stories.

Відзначимо, що Іванка в соцмережі охоче відповідає на питання підписників про свою вагітність і повідомляє, що зовсім-зовсім скоро малятко з'явиться на світ.

Переможець &quot;Голосу країни&quot; Сасанчин офіційно одружився і зробив заяву про народження дитини

Як ми раніше повідомляли, вагітна наречена 19-річного переможця "Голосу країни" знепритомніла і потрапила до лікарні.

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