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Родичі окупантів збувають награбоване і навіть не приховують цього: "муж привез из Украины"

Новость на русском →
Четвер 14 квітня 2022 15:59
Родичі окупантів збувають награбоване і навіть не приховують цього: "муж привез из Украины" Колаж РБК-Україна: Родичі російських військових збувають крадене в Україні
Автор: Світлана Мащенко

Родичі загарбників, що прийшли в Україну "за здобиччю" вже почали збувати крадене. При цьому вони навіть не приховують, звідки взяли ці товари.

Про це повідомляє Telegram-канал "Телеканал Київ".

Так, в одному з оголошень продається акумуляторний дриль-шурупокрут, вочевидь, пересланий з України "на родіну". Товар продається в одному з пабліків Твері та області.

"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины. Все вопросы в Watsapp 8(919)8175573", - говориться в повідомленні.

Цікаво, що в гривнях це всього 850, хоча новий такий інструмент вартує в Україні близько 3000 грн.

Родичі окупантів збувають награбоване і навіть не приховують цього: &quot;муж привез из Украины&quot;

Раніше ми писали, що російський солдат вдавав амнезію в лікарні Кривого Рогу, але його швидко викрили і тепер покарають.

Також повідомлялося, що поки російський окупант вбивав українців, його жінка вдовольняла іншого.

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