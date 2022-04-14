Родственники оккупантов сбывают награбленное и даже не скрывают этого: "муж привез из Украины"

Родственники захватчиков, пришедших в Украину "за добычей" уже начали сбывать краденое. При этом они даже не скрывают, откуда взяли эти товары.

Так, в одном из объявлений продается аккумуляторный дрель-шуруповерт, очевидно, пересланный из Украины "на родину". Товар продается в одном из пабликов Твери и области.

"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины. Все вопросы в Watsapp 8(919)8175573", - говорится в сообщении.

Интересно, что в гривнах это всего 850, хотя новый такой инструмент стоит в Украине около 3000 грн.