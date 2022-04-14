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Родственники оккупантов сбывают награбленное и даже не скрывают этого: "муж привез из Украины"

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 15:59
Родственники оккупантов сбывают награбленное и даже не скрывают этого: "муж привез из Украины" Коллаж РБК-Украина: Родственники российских военных сбывают краденое в Украине
Автор: Светлана Мащенко

Родственники захватчиков, пришедших в Украину "за добычей" уже начали сбывать краденое. При этом они даже не скрывают, откуда взяли эти товары.

Об этом сообщает Telegram-канал "Телеканал Киев".

Так, в одном из объявлений продается аккумуляторный дрель-шуруповерт, очевидно, пересланный из Украины "на родину". Товар продается в одном из пабликов Твери и области.

"Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины. Все вопросы в Watsapp 8(919)8175573", - говорится в сообщении.

Интересно, что в гривнах это всего 850, хотя новый такой инструмент стоит в Украине около 3000 грн.

Родственники оккупантов сбывают награбленное и даже не скрывают этого: &quot;муж привез из Украины&quot;

Ранее мы писали, что российский солдат изображал амнезию в больнице Кривого Рога, но его быстро разоблачили и теперь накажут.

Также сообщалось, что пока российский оккупант убивал украинцев, его жена удовлетворяла другого.

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