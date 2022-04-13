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"Руський" солдат розіграв амнезію в лікарні, але попався. Ворога спіймали і покарають

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Кривий Ріг, Середа 13 квітня 2022 16:55
"Руський" солдат розіграв амнезію в лікарні, але попався. Ворога спіймали і покарають Колаж РБК-Україна: Російський військовий розіграв амнезію в Кривому Розі
Автор: Світлана Мащенко

Руський солдат вирішив попрактикуватися в акторській майстерності і зображав пораненого цивільного, в якого через травму голови сталася амнезія. Проте недовго музика грала.

Про це йдеться в Telegram-каналі Дніпро обласний.

Трапилося це в одній з лікарень Кривого Рогу. Таким чином росіянин хотів сховатися від відповідальності.

Він привернув до себе немало уваги. В соцмережах навіть почали репостити його фото з проханням "знайти родичів пораненого хлопака".

&quot;Руський&quot; солдат розіграв амнезію в лікарні, але попався. Ворога спіймали і покарають

Фото: Ось такі очі він робив на камеру в лікарні (t.me/dniprooblcentr)

Але в нього нічого не вийшло. Особу росіянина було ідентифіковано завдяки небайдужим користувачам мережі, які знайшли профіль ворога в соцмережах РФ.

"Актор" виявився воякою російської армії, який після поранення був покинутий своїм підрозділом.

Після цього вирішив перевдягнутись у цивільний одяг і вдавати амнезію, щоб його не було викрито. Згодом він планував втекти з лікарні та з України.

"Вояку ворожої армії затримано та передано до спецслужб, які після допитів відправлять полоненого до спецтабору", - говориться в повідомленні облради.

&quot;Руський&quot; солдат розіграв амнезію в лікарні, але попався. Ворога спіймали і покарають

Фото: А ось тут він разом з іншими військовими РФ, в центрі (t.me/dniprooblcentr)

Раніше ми писали, що російський солдат Міша приїхав до наших спецназівців на танку і здав його за винагороду.

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