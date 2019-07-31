Рідні в істериці та залякують: Комаровський висловився про гомеопатію для дітей

Євген Комаровський розповів, коли потрібно лікувати дитину гомеопатією. Відомий педіатр зазначив, що гомеопатія не є лікуванням травами - проте своєрідним плацебо. Лікар вищої категорії в своєму Instagram написав, що коли батьки дають своїй дитині гомеопатичні ліки, то просто дають їй воду, і в цьому немає нічого поганого та шкідливого.

Доктор Комаровський наголосив, що від води не стає гірше.

Гомеопатичні засоби неможливо передозувати, ними можна лікуватися дуже довго - доти, доки організм не впорається із хворобою самостійно, або поки не допоможуть по-справжньому ефективні ліки, додав він.

Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Комаровський нагадав, що гомеопати (лікарі, які лікують за допомогою гомеопатії) стверджують, що якщо до маленької кількості речовини (буквально кілька молекул або навіть кілька атомів) додати води і певним чином струсити, так вода запам'ятає певні лікувальні властивості цієї речовини і цією "зарядженою" водою можна буде лікувати певні захворювання

При цьому наукова медицина в заряджену воду не вірить і довести ефективність гомеопатичних засобів не в змозі. Сучасні фізика і хімія теж не можуть пояснити, як влаштована пам'ять води.

"Але це не важливо. Важливо, що в це вірять гомеопати і ті, хто купує гомеопатичні засоби", - зазначив Коморовський.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Педіатр перерахував випадки, коли треба лікувати гомеопатією:

коли ви вірите у заряджену воду (тільки не забувайте виконувати й інші призначення лікарів);

коли ліків не потрібні, але хтось з особливо нервових членів сім'ї наполягає на негайному лікуванні;

коли всі навколо лікують гомеопатичними засобами власних дітей, коли страшно "не лікувати", коли серце не на місці, коли родичі б'ються в істериці та залякують - безпечна гомеопатія дитині не завадить, а вам, цілком можливо, стане спокійніше.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, нещодавно лікар Євген Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби.

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