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Не нашкодьте дитині: Комаровський зруйнував міф про імунітет малюків (відео)

STYLERЖиття    22.07.2019 - 21:09
Не нашкодьте дитині: Комаровський зруйнував міф про імунітет малюків (відео)
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав мамам важливу пораду по догляду за дитиною

Доктор Комаровський розповів про те, як не нашкодити імунній системі дитини, що тільки формується. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Євгена Комаровського, зайва чистота заважає абсолютно всім, а особливо заважає вона дітям. І найголовнішим міфом про гігієну є те, що чим чистіше - тим краще.

Педіатр стверджує, що ті мами, які плутають чистоту і стерильність, лише шкодять формуванню імунітету у малюків.

Не нашкодьте дитині: Комаровський зруйнував міф про імунітет малюків (відео)

Комаровський зруйнував міф про гігієну і імунітет дитини (фото: pixabay.com)

"Діти від природи готові зустрічатися щодня з величезною кількістю вірусів, бактерій. Імунна система до цього готова", - пише Комаровський.

Але якщо дитина живе в абсолютній чистоті, її імунна система недоотримує навантаження і починає реагувати на те, на що в нормі вона реагувати не має.

Комаровський зруйнував міф про гігієну і імунітет дитини (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

 

Нагадаємо, нещодавно педіатр розповів, чи можна нашкодити дитині частим промиванням носа фізрозчином.

 

Як повідомлялося, раніше Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

 

Також ми писали про те, що Комаровський розповів, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.

 

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