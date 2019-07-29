Абсолютно неприпустимо: Комаровський вказав на важливий нюанс при хворобі дитини

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав мамам важливу пораду по догляду за малюками

Доктор Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

Так, Євген Комаровський дав важливі поради, як годувати малюка під час хвороби.

Правило № 1.

Слід оцінювати потреби дитини в їжі, керуючись насамперед її апетитом.

Правило № 2.

Абсолютно неприпустимими є спроби насильницького годування хворої дитини.

Комаровський розповів, як годувати дитину під час хвороби (pixabay.com)

Правило № 3.

Варто пропонувати дитині їжу частіше, ніж зазвичай. Але порції при цьому повинні бути меншими.

Правило № 4.

Відкладіть експерименти з їжею на потім - не використовуйте ніяких нових продуктів під час приготування страв.

Комаровський розповів, як годувати дитину під час хвороби (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, нещодавно педіатр розповів, чи можна нашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.

Як повідомлялося, раніше Євген Комаровський спростував популярний міф про високу температуру у дітей.

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