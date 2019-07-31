Родные в истерике и запугивают: Комаровский высказался про гомеопатию для детей

Евгений Комаровский рассказал, когда нужно лечить ребенка гомеопатией. Известный педиатр отметил, что гомеопатия не является лечением травами - но является своеобразным плацебо. Доктор высшей категории в своем Instagram написал, что когда родители дают своему малышу гомеопатическое лекарство, то просто дают ему воду, и в этом нет ничего плохого и вредного.

Доктор Комаровский подчеркнул, что от воды не становится хуже.

Гомеопатические средства невозможно передозировать, ими можно лечиться очень долго - до тех пор, пока организм не справится с болезнью самостоятельно, или пока не помогут по-настоящему эффективные лекарства, добавил он.

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский напомнил, что гомеопаты (врачи, которые лечат посредством гомеопатии) утверждают, что если к маленькому количеству вещества (буквально несколько молекул или даже несколько атомов) добавить воды и определенным образом встряхнуть, так вода запомнит определенные лечебные свойства этого вещества и этой "заряженной" водой можно будет лечить определенные заболевания.

При этом научная медицина в заряженную воду не верит и доказать эффективность гомеопатических средств не в состоянии. Современные физика и химия тоже не могут объяснить, как устроена память воды.

"Но это не важно. Важно, что в это верят гомеопаты и те, кто покупает гомеопатические средства", - отметил Комаровский.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Педиатр перечислил случаи, когда надо лечить гомеопатией:

когда вы верите в заряженную воду (только не забывайте выполнять и другие назначения врачей);

когда лекарств не нужны, но кто-то из особо нервных членов семьи настаивает на немедленном лечении;

когда все вокруг лечат гомеопатическими средствами собственных детей, когда страшно "не лечить", когда сердце не на месте, когда родственники бьются в истерике и запугивают - безопасная гомеопатия ребенку не помешает, а вам, вполне возможно, станет спокойнее.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно доктор Евгений Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

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