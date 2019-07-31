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Родные в истерике и запугивают: Комаровский высказался про гомеопатию для детей


Комаровский дал полезные советы родителям по поводу гомеопатии

Евгений Комаровский рассказал, когда нужно лечить ребенка гомеопатией. Известный педиатр отметил, что гомеопатия не является лечением травами - но является своеобразным плацебо. Доктор высшей категории в своем Instagram написал, что когда родители дают своему малышу гомеопатическое лекарство, то просто дают ему воду, и в этом нет ничего плохого и вредного.

Доктор Комаровский подчеркнул, что от воды не становится хуже.

Гомеопатические средства невозможно передозировать, ими можно лечиться очень долго - до тех пор, пока организм не справится с болезнью самостоятельно, или пока не помогут по-настоящему эффективные лекарства, добавил он.

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский напомнил, что гомеопаты (врачи, которые лечат посредством гомеопатии) утверждают, что если к маленькому количеству вещества (буквально несколько молекул или даже несколько атомов) добавить воды и определенным образом встряхнуть, так вода запомнит определенные лечебные свойства этого вещества и этой "заряженной" водой можно будет лечить определенные заболевания.

При этом научная медицина в заряженную воду не верит и доказать эффективность гомеопатических средств не в состоянии. Современные физика и химия тоже не могут объяснить, как устроена память воды.

"Но это не важно. Важно, что в это верят гомеопаты и те, кто покупает гомеопатические средства", - отметил Комаровский.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Педиатр перечислил случаи, когда надо лечить гомеопатией:

  • когда вы верите в заряженную воду (только не забывайте выполнять и другие назначения врачей);
  • когда лекарств не нужны, но кто-то из особо нервных членов семьи настаивает на немедленном лечении;
  • когда все вокруг лечат гомеопатическими средствами собственных детей, когда страшно "не лечить", когда сердце не на месте, когда родственники бьются в истерике и запугивают - безопасная гомеопатия ребенку не помешает, а вам, вполне возможно, станет спокойнее.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно доктор Евгений Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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