У Мінцифри пояснили українцям, чи можна отримати повістку через "Дію"

Мобілізація в Україні триває, зараз офіційно йде її друга хвиля. Але отримувати повістки через додаток "Дія" українці не будуть. Останнім часом мережі з'явилися фейки про те, що це можливо.

"Уточнили у команди. Ми таку інформацію не можемо підтвердити. Не знаємо, хто її поширює", - повідомила представниця прес-служби.

Відзначається, що міністерство не планує вводити таку функцію в майбутньому.

Команда Мінцифри порадила довіряти тільки офіційним джерелам міністерства і "Дії" і запевнила, що про всі оновлення в сервісах обов'язково офіційно повідомляється, і сьогодні така послуга відсутня.

Хто може вручити повістку

Співробітники військових комісаріатів

Співробітники місцевих органів виконавчої влади

Співробітники органів місцевого самоврядування

Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.

Відзначимо, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити у дверях, поштовій скриньці.

Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.

Скільки хвиль мобілізації в Україні

Закон Верховної Ради "про мобілізацію" передбачає чотири хвилі мобілізації.

Перший етап - колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Другий етап - військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Почалася ще 15 березня.

Третій етап - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу. В деяких регіонах вже почалася.

Четвертий етап - громадяни, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Дату цього етапу визначатимуть у Генштабі ЗСУ, і вона розпочнеться за указом.