У Мінцифри пояснили українцям, чи можна отримати повістку через "Дію"
Мобілізація в Україні триває, зараз офіційно йде її друга хвиля. Але отримувати повістки через додаток "Дія" українці не будуть. Останнім часом мережі з'явилися фейки про те, що це можливо.
У прес-службі Мінцифри спростували цей "вкид", пишуть "Українські новини".
"Уточнили у команди. Ми таку інформацію не можемо підтвердити. Не знаємо, хто її поширює", - повідомила представниця прес-служби.
Відзначається, що міністерство не планує вводити таку функцію в майбутньому.
Команда Мінцифри порадила довіряти тільки офіційним джерелам міністерства і "Дії" і запевнила, що про всі оновлення в сервісах обов'язково офіційно повідомляється, і сьогодні така послуга відсутня.
Хто може вручити повістку
- Співробітники військових комісаріатів
- Співробітники місцевих органів виконавчої влади
- Співробітники органів місцевого самоврядування
- Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
- Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.
Відзначимо, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити у дверях, поштовій скриньці.
Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.
Скільки хвиль мобілізації в Україні
Закон Верховної Ради "про мобілізацію" передбачає чотири хвилі мобілізації.
Перший етап - колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.
Другий етап - військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Почалася ще 15 березня.
Третій етап - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу. В деяких регіонах вже почалася.
Четвертий етап - громадяни, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Дату цього етапу визначатимуть у Генштабі ЗСУ, і вона розпочнеться за указом.
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