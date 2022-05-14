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Українці можуть отримати 4 тисячі євро через "Дія": як оформити і кому їх дадуть

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Субота 14 травня 2022 21:18
Українці можуть отримати 4 тисячі євро через "Дія": як оформити і кому їх дадуть Фото: В Дія можна подати заявку на отримання гранту для бізнесу (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні запустили гранти на підтримку українського бізнесу під час війни на порталі "Дія". Допомога розрахована на підтримку 300 мікропідприємств і малих підприємств.

Хто зможе отримати такий грант і як його оформити, розповів глава Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що підтримка таких підприємств під час війни – одне з найважливіших завдань держави, оскільки вони засновують фундамент економіки країни. Подати заявку в "Дія" можна вже зараз. Розмір гранту - 125 тисяч гривень (4000 євро).

Хто може подати заявку на грант

Бізнес, який розміщений в області, де ведуться або велися бойові дії.

Бізнес, який виїхав з цих областей і тимчасово розвернувся в більш безпечному місці.

Бізнес, який постраждав в результаті бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити.

Бізнес, який зареєстрований на пізніше 31 грудня 2021 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях.

У бізнесу є основний КВЕД з цього списку.

Кінцевий бенефіціар бізнесу виключно громадянин України.

Пріоритет у відборі надаватиметься компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок займатиметься комісія з незалежних бізнес-експертів.

Як оформити заявку

1. Зайти на портал "Дія" по цьому посиланню

2. Зареєструватися або авторизуватися на порталі в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.

3. Заповнити онлайн-форму заявки.

4. Підписати заявку електронним підписом і відправити.

Повідомлення про рішення спеціальної комісії прийде на електронну пошту, яка вказана в заявці. Термін обробки заявок-до 30 Червня 2022 року.

На що можна буде витратити грант

  • Збереження та створення нових робочих місць, заробітна плата
  • Закупівля / заміна обладнання
  • Закупівля сировини та матеріалів
  • Оренда приміщень
  • Лізинг обладнання (крім автомобілів, мотоциклів та інших особистих видів транспорту)
  • Інші витрати, які спрямовані на відновлення господарської діяльності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мінцифри пояснили українцям, чи можна отримати повістку через"дію".

А також розповідали про те, що Монобанк повернув важливі для українців сервіси.

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