Пасха - это не о писанках и пасках. Священник объяснил, как правильно отмечать праздник
Праздничная корзина - традиционный атрибут Пасхи. Но священники отмечают: в этот день главное не освященная еда, а понимание самой сути праздника Воскресения Господня
РБК-Украина расспросило ректора Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерея ПЦУ Георгия Коваленко о том, что является главным на Пасху.
Что является главным на Пасху
"Главным является храмовое богослужение. Главной трапезой, действительно, сакральной, является Святое Причастие. А все остальное - это уже традиция празднования. Она в разных регионах и семьях - разная", - говорит Коваленко.
Он отмечает, что важно, чтобы верующие понимали, что они празднуют. Потому что очень часто Пасха воспринимается скорее как "праздник пасочек и писанок". Но это - совсем не так.
"Это - день, в который мы вспоминаем Воскресение Христово. А Воскресение Христово мы не можем не вспоминать без Крестных Страданий. То есть Крест и Воскресение - это нераздельно связанные между собой события", - объясняет священнослужитель.
По его словам, именно поэтому празднование должно быть достойным той жертвы, которую принес за спасение человечества Христос. А не просто большой или разнообразной трапезой, потому что церковь - это не о застолье.
Как верующим подготовиться к Пасхе
Одним из главных этапов подготовки к Пасхе является соблюдение Великого поста. Во время него верующие отказываются от пищи животного происхождения и много времени уделяют молитвам.
Важно отметить, что церковь освобождает от поста больных и немощных людей, а также военных, поскольку они не могут придерживаться ограничений.
Перед праздником Воскресения Господня необходимо исповедаться и запричаститься. Важно посещать богослужения и вспоминать Страдания Христа, особенно в Страстную неделю.
Полноценным празднованием считается посещение богослужения в святое воскресенье и принятие причастия в этот день.
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