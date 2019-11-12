Батьківщина не пускає: скандальна Наташа Корольова звернулася до Зеленського

Наташа Корольова (фото: instagram.com/koroleva__star)

Наташа Корольова записала Володимиру Зеленському нове відеозвернення

Російська артистка Наташа Корольова опублікувала у своєму Instagram звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому попросила його дозволити їй в'їзд на територію країни. Раніше вона публікувала запис, на якому до президента з запитаннями звернулася її бабуся.

Служба безпеки України у жовтні 2016 року заборонила Корольовій в'їзд в країну на п'ять років, хоча вона і народилася в Києві. Після цього співачка подала позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), висловивши надію, що "правда переможе". Щоправда, позов не приніс очікуваних результатів, і артистка не може перетинати кордон України.

Раніше до президента України Володимиру Зеленському зверталася бабуся Наташі Корольової, пізніше і сама артистка. На першому відео бабуся актриси висловлюється з приводу того, що до неї не пускають онуку. За словами Корольової, жінка померла через тиждень після запису відео. Також в підписі до відео Корольова зазначила, що заборона на в'їзд в країну, яку їй винесли три роки тому, абсолютно не обгрунтована. Тому вона вирішила звернутися до нинішнього президента України і попросити в нього дозволу приїхати в країну і відвідати могилу бабусі. Артистка також додала, що зараз в країні до влади прийшли "молоді і порядні люди з тверезим поглядом на життя".

Перша публікація викликала бурхливу реакцію в мережі, однак не принесла очікуваних результатів. Тепер Корольова записала новий ролик, але він був видалений зі сторінки артистки і залишився у формі запису екрану в інтерв'ю виданню ЖВЛ.

"Це дуже складна, дуже болюча тема. Ну це, ну це знаєте, як моя подружка сказала б, - на голову не налазить. Може бути хоч зараз новий президент зможе своєю волею скасувати всі ті неправомірні речі, які були сфабриковані", - просить Корольова.

Наташа Корольова звернулася до Зеленського через Україну

Нагадаємо, що раніше Зеленський окрилив українців "переможною" заявою.