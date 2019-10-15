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Наташа Корольова зі сльозами на очах звернулася до Зеленського: усі подробиці

STYLERЖиття    15.10.2019 - 19:46
Наташа Корольова зі сльозами на очах звернулася до Зеленського: усі подробиці
Наташа Королева звернулася до Зеленського з проханням (фото: колаж РБК-Україна)

Наташа Королева просить Зеленського дозволити їй в'їзд в Україну

Співачка Наташа Корольова звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну, який діє з жовтня 2016 року. Своє звернення вона написала в Instagram.

Корольова також опублікувала відео зі своєю бабусею. Дане відео зняв брат співачки після того, як стало відомо про те, що СБУ заборонила артистці в'їжджати на територію України протягом п'яти років.

На відео бабуся Корольової запитує, що влада покарали її онуку, адже вона не зробила нічого поганого. Через тиждень після запису цього відео жінки не стало.

Це відео мій брат зняв коли бабусі все-таки сказали, що мені закрили в'їзд на 5 років!!! Вона хотіла своїм болем від несправедливості достукатися до душі тих, хто душу давно проміняв на мідяки !!! Ми всією сім'єю ледве умовили її не робити цього! Через тиждень її не стало! Сьогодні в день її Народження я не можу покласти квіти на її могилу пом'янути в колі близьких! Объвинение, яке виніс мені Суду 3 Роки тому , спираючись тільки на брехливу статтю в інтернеті проплаченого важко, навіть його назвати «журналіста», і тиск сімейної парочки кровожерливих депутатишек з отруйним слюновыделением брыжжащих «Ганьба Запроданке», виглядає абсурдно і безглуздо! Я - Наташа Корольова на всьому пострадянському просторі уособлюю як ніхто з артистичного середовища колорит, темперамент, дух України!!! Завжди наголошую і ніколи не чураюсь свого походження! Мене звинуватили, що я проводжу діяльність що створює передумови до втручання у внутрішні справи України та вчининня протиправних проявін! Напевно, це Пісня про Київському хлопчиськові або про маленькій країні або Тюльпани, які жовтого кольору розлуки, так налякали своїми закликами до екстремізму?! Три роки пролетіли за цей час багато що змінилося в Україні, і я вірю і сподіваюся, що в кращу сторону! До влади прийшли молоді і порядні з тверезим поглядом на життя люди! Я направила листа на ім'я Президента України Володимира Зеленського @zelenskiy_official з проханням скасувати цю сфабриковану справу і дозволити мені в'в'їзд на мою історичну батьківщину!!! Тільки він своєю волею може скасувати цей ганебний вирок, розуміючи, як з акторами найулюбленішого народного серіалу «Свати» всю обсурдность ситуації і божевілля попередньої влади!!! Я вірю і сподіваюся, що в таке велике свято Покрови Святої Богородиці відбудеться чудо та добро восторжествує, а моя бабуся на небесах дочекається справедливого рішення і буде спочивати з Миром!!!Люблю тебе бабуся, дякую тобІ за любов, за твої колискові за щедрість і віру в хороших і добрих людей! З днем народження бабусю!!!!! #наташакоролева #бабуся #дата_народження #символюности #україна

Допис, поширений Наташа Корольова (@koroleva__star)

Наташа Королева звернулася до Зеленського з проханням (відео: instagram.com/koroleva__star)

Наташа Корольова нарікає, що в день народження бабусі не може приїхати в Україну і покласти квіти на її могилу, тому просить Зеленського зняти заборону на в'їзд в країну.

Співачка також заявила, що справу про "втручання у внутрішні справи України" було сфабриковано. За її словами, приводом для звинувачень стала неправдива стаття в інтернеті проплаченого журналіста.

"Я на всьому пострадянському просторі уособлюю як ніхто з артистичного середовища колорит, темперамент, дух України! Завжди підкреслюю і ніколи не чураюсь свого походження", - написала Королева.

Вона також зазначила, що написала лист на ім'я Володимира Зеленського. Співачка вважає, що тільки він своїм рішенням може скасувати "ганебний вирок".

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