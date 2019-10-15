Наташа Корольова зі сльозами на очах звернулася до Зеленського: усі подробиці

Наташа Королева звернулася до Зеленського з проханням (фото: колаж РБК-Україна)

Наташа Королева просить Зеленського дозволити їй в'їзд в Україну

Співачка Наташа Корольова звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну, який діє з жовтня 2016 року. Своє звернення вона написала в Instagram.

Корольова також опублікувала відео зі своєю бабусею. Дане відео зняв брат співачки після того, як стало відомо про те, що СБУ заборонила артистці в'їжджати на територію України протягом п'яти років.

На відео бабуся Корольової запитує, що влада покарали її онуку, адже вона не зробила нічого поганого. Через тиждень після запису цього відео жінки не стало.

Наташа Королева звернулася до Зеленського з проханням (відео: instagram.com/koroleva__star)

Наташа Корольова нарікає, що в день народження бабусі не може приїхати в Україну і покласти квіти на її могилу, тому просить Зеленського зняти заборону на в'їзд в країну.

Співачка також заявила, що справу про "втручання у внутрішні справи України" було сфабриковано. За її словами, приводом для звинувачень стала неправдива стаття в інтернеті проплаченого журналіста.

"Я на всьому пострадянському просторі уособлюю як ніхто з артистичного середовища колорит, темперамент, дух України! Завжди підкреслюю і ніколи не чураюсь свого походження", - написала Королева.

Вона також зазначила, що написала лист на ім'я Володимира Зеленського. Співачка вважає, що тільки він своїм рішенням може скасувати "ганебний вирок".