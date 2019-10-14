За мною стежать: українська співачка розповіла про сусідство з Зеленським

Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Гайтана повідомила, чи є біля будинку президента Зеленського кортежі

Українська співачка Гайтана, яка нещодавно стала сусідкою президента України Володимира Зеленського, відверто розповіла, як змінилося її життя після переїзду в передмістя. Своїми враженнями вона поділилася з Катериною Осадчою у програмі "Світське життя".

Гайтана зовсім нещодавно переїхала жити за місто разом зі своїм чоловіком та донькою і одним з її нових сусідів став президент України Володимир Зеленський. Як зазначає співачка, біля будинку Зеленського завжди багато охорони.

Гайтана (Фото: instagram.com/gaitanamusic)

"Я впевнена, що спати можна ще спокійніше. Бо охорони стільки з'явилося. Я здивувалася, бо мені здалося, що зараз ми вже нікуди не проїдемо, будуть пробки, але нічого немає. Все як було раніше", - зазначила артистка.

Гайтана зізналася, що президента України вона жодного разу не зустрічала, проте зауважила, що за нею іноді стежать.

"Мені здається, що він іноді за мною стежить, коли я катаюся на велосипеді. Можливо, це вже манія або його охоронці. Коли я виїжджаю, я бачу якась машина "Мерседес" з темними вікнами їде так вальяжно за мною. Може це вже манія, може мені так хочеться в це вірити", - зізналася співачка і додала, що кортеж Зеленського вона бачить досить часто.

"Він не ховається нікуди – це дуже круто. Кортеж можна побачити, але це невеликий кортеж – кілька машин. Але вони хитрі, свої машини ставлять в різних точках, тому його так не зловиш просто. Але мій чоловік ходить на рибалку й говорить, що він все знає", - додала Гайтана.

Співачка Гайтана стала сусідкою президента України Володимира Зеленського (Відео: YouTube/Світське життя)