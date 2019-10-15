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Зеленський окрилив українців "переможною" заявою

STYLERЖиття    15.10.2019 - 11:57
Зеленський окрилив українців "переможною" заявою
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський зробив сильну заяву після перемоги збірної України над Португалією

Володимир Зеленський після матчу Україна-Португалія, який відбувся 14 жовтня на "Олімпійському" і завершився перемогою нашої збірної з рахунком 2:1, написав яскравий пост на своїй Facebook-сторінці.

"Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!Слава Україні!" - написав президент країни.

Зеленський окрилив українців &quot;переможною&quot; заявоюСкріншот поста (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, що шостому турі турі кваліфікації на Євро-2020 збірна України з футболу в домашньому матчі перемогла команду Португалії з рахунком 2-1.

У першому таймі голи забили наші гравці - Яремчук і Ярмоленко. У другому таймі один гол з пенальті вдалося забити Кріштіану Роналду.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на привітання Зеленського в коментарях. Деякі пожартували, що вівторок, 15 жовтня в честь перемоги нашої команди потрібно зробити вихідним.

  • Оголошується чи вівторок вихідні?
  • Одинадцять хлопців об'єднали всю Україну. Політикам треба брати приклад.
  • Зробили день. Подарували свято.
  • Дуже злагоджено грали.Здивували.Молодці.
  • Море задоволення, море емоцій та незабутніх відчуттів. Молодці, обіймаю кожного хто боровся в цьому нелегкому поєдинку. Бажаю успіхів на Євро.

Зеленський окрилив українців &quot;переможною&quot; заявоюСкріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)

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