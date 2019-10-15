Зеленський окрилив українців "переможною" заявою

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський зробив сильну заяву після перемоги збірної України над Португалією

Володимир Зеленський після матчу Україна-Португалія, який відбувся 14 жовтня на "Олімпійському" і завершився перемогою нашої збірної з рахунком 2:1, написав яскравий пост на своїй Facebook-сторінці.

"Вітаю національну збірну України з достроковим виходом на Євро-2020 з першого місця в групі! Наші хлопці продемонстрували справжній характер та волю до перемоги, навіть залишившись у меншості та пропустивши з пенальті! Здолавши чинного чемпіона Європи, Португалію, ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України в цей святковий день! Бажаю майбутніх яскравих перемог!Слава Україні!" - написав президент країни.

Скріншот поста (facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, що шостому турі турі кваліфікації на Євро-2020 збірна України з футболу в домашньому матчі перемогла команду Португалії з рахунком 2-1.

У першому таймі голи забили наші гравці - Яремчук і Ярмоленко. У другому таймі один гол з пенальті вдалося забити Кріштіану Роналду.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на привітання Зеленського в коментарях. Деякі пожартували, що вівторок, 15 жовтня в честь перемоги нашої команди потрібно зробити вихідним.

Оголошується чи вівторок вихідні?

Одинадцять хлопців об'єднали всю Україну. Політикам треба брати приклад.

Зробили день. Подарували свято.

Дуже злагоджено грали.Здивували.Молодці.

Море задоволення, море емоцій та незабутніх відчуттів. Молодці, обіймаю кожного хто боровся в цьому нелегкому поєдинку. Бажаю успіхів на Євро.

Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)