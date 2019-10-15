ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Таємнича бабуся: у Дніпрі не знайшли жінку, якій пообіцяв допомогти Зеленський

STYLERЖиття    15.10.2019 - 18:12
Таємнича бабуся: у Дніпрі не знайшли жінку, якій пообіцяв допомогти Зеленський
Зеленський пообіцяв допомогти жінці, яка дала невірну адресу (Колаж РБК-Україна)

Журналісти не змогли відшукати жінку з Дніпра, якій Зеленський пообіцяв допомогти

Під час проведення пресс-марафону президента України Володимира Зеленського до зали увірвалася літня мешканка міста Дніпро, яка почала плакати і просити про допомогу. Володимир Зеленський звернув увагу на неї і навіть поспілкувався з жінкою з балкона. Він пообіцяв надати їй підтримку і розібратися з проблемою.

Однак, як з'ясували журналісти дніпровського "9-го каналу", адреса, яка вказала таємнича Ніна Андріївна, невірна і там вона не проживає.

"Неіснуюча адреса і таємнича жінка, що скаржиться. На прес-марафоні до Президента Володимира Зеленського з натовпу звернулася дніпрянка, представилася Ніною Андріївною і почала розповідати, що незадоволена роботою міського голови Дніпра. Також у розмові вказала адресу, за якою нібито прописана", - зазначили журналісти і розповіли, що знайти жінку не вдалося, так як номер будинку, який вона вказала – на вулиці Маяковського не існує. Місцеві жителі Ніну Андріївну також не знають.

Проте вдалося з'ясувати, що жінка з таким ім'ям і прізвищем живе в іншому районі Дніпра, за зовсім іншою адресою. Однак знайти її й поговорити з нею особисто журналістам не вдалося.

Сусіди зізналися, що жінка на відео дуже схожа на сусідку Мещерякову Ніну Андріївну, але і там вона майже не буває. Крім того, вдалося з'ясувати, що жвава пенсіонерка раніше брала участь в акціях протесту.

За мною стежать: українська співачка розповіла про сусідство з Зеленським З'явилися фото вілли Зеленського в Італії: росіянами там і не пахне
Новини України Володимир Зеленськийпресс-конференция
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся