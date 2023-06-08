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Работы стало больше: кого сейчас ищут на рынке труда и какие предлагают зарплаты

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Четверг 08 июня 2023 10:22
Работы стало больше: кого сейчас ищут на рынке труда и какие предлагают зарплаты Кого ищут на работу в Украине и сколько платят (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Рынок труда в Украине заметно оживился в конце весны. Предложений о работе стало значительно больше, средняя зарплата немного выросла, и вырос спрос на рабочие специальности.

Что сейчас происходит на рынке труда, какие вакансии самые востребование и какие зарплаты предлагают, рассказали аналитики Work.ua.

Кого сейчас ищут на рынке труда

По данным аналитиков, в мае компании разместили более 90 тысяч вакансий. Количество предложений растет в прифронтовых областях и в западной части страны. Больше всего новых предложений о работе появилось в Тернопольской, Ивано-Франковской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях.

По-прежнему, лидируют по количеству вакансий Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Работы стало больше: кого сейчас ищут на рынке труда и какие предлагают зарплатыКого стали искать чаще:

  • Водитель экскаватора
  • Маляр
  • Прораб
  • Водитель погрузчика
  • Разнорабочий
  • Строитель
  • Сантехник
  • Руководитель сети магазинов
  • Пицайоло

Работы стало больше: кого сейчас ищут на рынке труда и какие предлагают зарплаты

В каких категориях стало больше предложений:

  • Строительство и архитектура
  • Гостинично-ресторанный бизнес, туризм
  • Сфера обслуживания
  • Рабочие специальности, производство
  • Управление персоналом
  • Логистика, ЗЕД
  • Транспорт, авто бизнес
  • Розничная торговля
  • Финансы, банки
  • Охрана, безопасность

Уровень конкуренции среди соискателей продолжается снижаться и вышел почти на довоенный уровень. А значит, многие украинцы смогли устроиться на работу.

Самые конкурентные должности:

  • HTML-верстальщик
  • Front-end-программист
  • Специалист чата
  • Java-программист
  • Видео монтажер
  • Python-программист
  • Ретушер
  • Unity-программист

Где чувствуется дефицит работников:

  • Медицинская сфера
  • Сфера автотранспорту
  • Рабочие специальности

В частности, на рынке не хватает гастроэнтерологов, УЗД-специалистов, заведующих аптекой, эндоскопистов, эндокринологов, мастеров шиномонтажа, электрослесарей, горняков, обивщиков мебели и мастеров по обуви.

Работы стало больше: кого сейчас ищут на рынке труда и какие предлагают зарплатыА что происходит с зарплатами?

Средняя заработная плата в мае поднялась почти на 500 гривен и сейчас составляет 16500 гривен. В целом, с начала года заработные платы поднялись на 10%.

Самые высокие зарплаты:

Медиа байер - 52500 гривен

Водитель-международник - 40000 гривен

Эндодантист - 32500 гривен

Руководитель строительного проекта, менеджер по работе супермаркетами, рихтовщик, риелтор, тонировщик - 30000 гривен

Курьер с авто - 29000 гривен

Координатор по сбыту, региональный менеджер - 28000 гривен

Арматурщик, бизнес-аналитик, главный инженер, дизелист, начальник отдела кадров - 27550 гривен

Работы стало больше: кого сейчас ищут на рынке труда и какие предлагают зарплаты

В каких категориях платят больше

Недвижимость, топ-менеджмент, руководство высшего звена - 30000 гривен

Транспорт, авто бизнес - 20500 гривен

Продажи, закупки - 20000 гривен

Маркетинг, реклама, PR - 19000 гривен

Самые маленькие зарплаты:

Библиотекарь, консьерж - 7000 гривен

Парковщик - 7875 гривен

Санитар - 8000 гривен

Уборщик - 8500 гривен

Посудомойщики - 9000 гривен

Мастера производственного обучения - 9500 гривен

Кстати, ранее мы писали о том, как искать работу на фриланс на западных рынках.

А еще рассказывали о том, что в Украине начнут регистрировать безработных по новым правилам.

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