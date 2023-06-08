Работы стало больше: кого сейчас ищут на рынке труда и какие предлагают зарплаты

Рынок труда в Украине заметно оживился в конце весны. Предложений о работе стало значительно больше, средняя зарплата немного выросла, и вырос спрос на рабочие специальности.

Что сейчас происходит на рынке труда, какие вакансии самые востребование и какие зарплаты предлагают, рассказали аналитики Work.ua.

Кого сейчас ищут на рынке труда

По данным аналитиков, в мае компании разместили более 90 тысяч вакансий. Количество предложений растет в прифронтовых областях и в западной части страны. Больше всего новых предложений о работе появилось в Тернопольской, Ивано-Франковской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях.

По-прежнему, лидируют по количеству вакансий Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Кого стали искать чаще:

Водитель экскаватора

Маляр

Прораб

Водитель погрузчика

Разнорабочий

Строитель

Сантехник

Руководитель сети магазинов

Пицайоло

В каких категориях стало больше предложений:

Строительство и архитектура

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм

Сфера обслуживания

Рабочие специальности, производство

Управление персоналом

Логистика, ЗЕД

Транспорт, авто бизнес

Розничная торговля

Финансы, банки

Охрана, безопасность

Уровень конкуренции среди соискателей продолжается снижаться и вышел почти на довоенный уровень. А значит, многие украинцы смогли устроиться на работу.

Самые конкурентные должности:

HTML-верстальщик

Front-end-программист

Специалист чата

Java-программист

Видео монтажер

Python-программист

Ретушер

Unity-программист

Где чувствуется дефицит работников:

Медицинская сфера

Сфера автотранспорту

Рабочие специальности

В частности, на рынке не хватает гастроэнтерологов, УЗД-специалистов, заведующих аптекой, эндоскопистов, эндокринологов, мастеров шиномонтажа, электрослесарей, горняков, обивщиков мебели и мастеров по обуви.

А что происходит с зарплатами?

Средняя заработная плата в мае поднялась почти на 500 гривен и сейчас составляет 16500 гривен. В целом, с начала года заработные платы поднялись на 10%.

Самые высокие зарплаты:

Медиа байер - 52500 гривен

Водитель-международник - 40000 гривен

Эндодантист - 32500 гривен

Руководитель строительного проекта, менеджер по работе супермаркетами, рихтовщик, риелтор, тонировщик - 30000 гривен

Курьер с авто - 29000 гривен

Координатор по сбыту, региональный менеджер - 28000 гривен

Арматурщик, бизнес-аналитик, главный инженер, дизелист, начальник отдела кадров - 27550 гривен

В каких категориях платят больше

Недвижимость, топ-менеджмент, руководство высшего звена - 30000 гривен

Транспорт, авто бизнес - 20500 гривен

Продажи, закупки - 20000 гривен

Маркетинг, реклама, PR - 19000 гривен

Самые маленькие зарплаты:

Библиотекарь, консьерж - 7000 гривен

Парковщик - 7875 гривен

Санитар - 8000 гривен

Уборщик - 8500 гривен

Посудомойщики - 9000 гривен

Мастера производственного обучения - 9500 гривен